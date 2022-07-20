Украинская актриса Руслана Писанка умерла в 56 лет от тяжёлой болезни

Руслана Писанка страдала от тяжёлого заболевания, но мужественно боролась за жизнь. Последние месяцы она проживала в Германии, где проходила лечение. При этом артистка скрывала от поклонников, что она неизлечимо больна.

Писанка запомнилась российскому зрителю ролями в сериале «Сваты-4» (16+), «Ржевский против Наполеона» (16+) и других фильмах.

Причина смерти актрисы не называется, но, по слухам, актриса страдала от онкологического заболевания. Станислав Садальский рассказал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля и сломала ногу. Сама Писанка уверяла, что во время танца просто неудачно подвернула ступню. Какое-то время она не выходила на связь, а потом сообщила, что ей необходима операция. Вскоре после этого она уехала в Германию на лечение.

Известно, что артистка долго боролась с лишним весом и даже похудела на 42 килограмма.

Телеведущий Лев Новожёнов вместе с Писанкой делал передачу «Страна советов». В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что актрисе очень шла её полнота. Телеведущий считает, что такое кардинальное похудение могло негативно отразиться на здоровье артистки.