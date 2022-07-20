Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:50 0

Украинская актриса Руслана Писанка умерла в 56 лет от тяжёлой болезни

Писанка скончалась в Германии, где проходила лечение

Украинская актриса Руслана Писанка умерла в 56 лет от тяжёлой болезни
Фото: simpleslim.ru

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка ушла из жизни в возрасте 56 лет. О кончине артистки сообщили украинские СМИ. Причина смерти не указывается, однако известно, что с февраля 2022 года Писанка находилась на лечении в Германии, сообщает «Комсомольская правда».

Руслана Писанка страдала от тяжёлого заболевания, но мужественно боролась за жизнь. Последние месяцы она проживала в Германии, где проходила лечение. При этом артистка скрывала от поклонников, что она неизлечимо больна.

Писанка запомнилась российскому зрителю ролями в сериале «Сваты-4» (16+), «Ржевский против Наполеона» (16+) и других фильмах.

Причина смерти актрисы не называется, но, по слухам, актриса страдала от онкологического заболевания. Станислав Садальский рассказал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля и сломала ногу. Сама Писанка уверяла, что во время танца просто неудачно подвернула ступню. Какое-то время она не выходила на связь, а потом сообщила, что ей необходима операция. Вскоре после этого она уехала в Германию на лечение.

Известно, что артистка долго боролась с лишним весом и даже похудела на 42 килограмма.

Телеведущий Лев Новожёнов вместе с Писанкой делал передачу «Страна советов». В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что актрисе очень шла её полнота. Телеведущий считает, что такое кардинальное похудение могло негативно отразиться на здоровье артистки.

Просмотров всего: 817

#память #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Дана Борисова рассказала, что с помощью подписчиков смогла погасить долг по ЖКХ
В России и мире

Леди Гага призналась, что хотела завершить карьеру из-за тяжёлой депрессии
В России и мире

59-летнего Александра Домогарова бросила молодая избранница

В России и мире 3

Регина Тодоренко рассказала, что рожала в присутствии мужа и трёхлетнего сына
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь