В Благовещенске четыре автобусных маршрута вернулись к прежней схеме движения
Накануне дорожники завершили работы на перекрестке Горького – Чайковского
19 июля, во вторник, для движения открыли перекресток Горького – Чайковского. На днях здесь закончили укладку асфальта, сообщает пресс-служба администрации города.
Работы выполнял АО «Асфальт». Подрядчик подготовил основание для дорожного покрытия, уложил 30 сантиметров песчано-щебеночной смеси, а также 15 сантиметров щебня. Затем произвёл укладку асфальта на дорогу, покрытие уложили в два слоя по семь и шесть сантиметров. В дальнейшем дорогу укрепят еще одним слоем.
В связи с завершением ремонтных работ, маршруты № 2/2А, 3, 30, 31 вернулись к прежней схеме движения.
Маршрут № 2/2А:
– улица Амурская – улица Чайковского – улица Чехова – улица Политехническая – улица Конная – улица Чайковского – далее по маршруту;
Маршрут № 3:
– улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту.
А также в обратном направлении:
– улица Чайковского – улица Красноармейская – улица Театральная – улица Горького – далее по маршруту;
Маршрут № 30:
– улица Чайковского – улица Чехова – улица Политехническая – улица Конная – улица Чайковского – далее по маршруту;
Маршрут № 31:
– улица Чайковского – улица Амурская – улица Первомайская – далее по маршруту.
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