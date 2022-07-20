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20июля
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В Благовещенске четыре автобусных маршрута вернулись к прежней схеме движения

Накануне дорожники завершили работы на перекрестке Горького – Чайковского

В Благовещенске четыре автобусных маршрута вернулись к прежней схеме движения
Фото: Амур.инфо

19 июля, во вторник, для движения открыли перекресток Горького – Чайковского. На днях здесь закончили укладку асфальта, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы выполнял АО «Асфальт». Подрядчик подготовил основание для дорожного покрытия, уложил 30 сантиметров песчано-щебеночной смеси, а также 15 сантиметров щебня. Затем произвёл укладку асфальта на дорогу, покрытие уложили в два слоя по семь и шесть сантиметров. В дальнейшем дорогу укрепят еще одним слоем.

В связи с завершением ремонтных работ, маршруты № 2/2А, 3, 30, 31 вернулись к прежней схеме движения.

Маршрут № 2/2А:

– улица Амурская – улица Чайковского – улица Чехова – улица Политехническая – улица Конная – улица Чайковского – далее по маршруту;

Маршрут № 3:

– улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту.

А также в обратном направлении:

– улица Чайковского – улица Красноармейская – улица Театральная – улица Горького – далее по маршруту;

Маршрут № 30:

– улица Чайковского – улица Чехова – улица Политехническая – улица Конная – улица Чайковского – далее по маршруту;

Маршрут № 31:

– улица Чайковского – улица Амурская – улица Первомайская – далее по маршруту.

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#дороги

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Ну наконец-то!

    Только выше по Чайке перекопали, так что не свиздите)))

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