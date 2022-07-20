В Амурскую область приехал титулованный гроссмейстер

Фото: Светлана Пономаренко

Накануне праздника представителей самого эрудированного вида спорта в Благовещенске стартовал первый шахматный фестиваль. Его организовали городской клуб любителей шахмат «Ход Конём» совместно с Федерацией шахмат Благовещенска и Управлением по физической культуре и спорту. Целый каскад тематических мероприятий проходит с 15 по 20 июля.

20 июля шахматисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. История праздника начинается в далеком 1924-м. Около века назад 20 июля была создана Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ). Почти 40 лет спустя она же и приняла решение об учреждении Международного дня шахмат. Впервые торжества прошли в 1966 году. Традиционно в этот день под руководством ФИДЕ проводятся международные соревнования. Во многих столицах мира проходят конференции для участников шахматного союза.

В Благовещенске состоялся первый шахматный фестиваль. Открыл его настоящий костюмированный бал, прошедший в Городском парке. Гости праздника словно попали на страницы сказки «Алиса в Стране чудес». Артисты в костюмах ключевых фигур игры и фотозоны в шахматную клетку превратили любимое место отдыха горожан в магический лес Льюиса Кэрролла.

Кроме того, в рамках фестиваля организовали череду шахматных турниров как для самых юных интеллектуалов, так и для опытных игроков.

Первыми за «клетчатые столы» сели новички. В турнирах «Лиги будущих чемпионов» сыграли юные шахматисты совсем без опыта. Соревнования для них прошли по правилам игры в «блиц» в трех возрастных группах: 2015-2016, 2012-14 и 2008-11 годов рождения.

16 - 17 июля прошли соревнования по рапиду, или «быстрым шахматам», где положением было предусмотрено 15 минут на партию каждому участнику с добавлением десяти секунд за каждый сделанный ход. Состязания были организованы по швейцарской системе в девять туров. В рамках данного формата состоялись четыре турнира: женских зачет, группа юных шахматистов 2012-2016 годов рождения, группа юношей 2005 -2011 годов рождения и поединки мужчин.

Необычный шахматный турнир на теплоходе также состоялся 17 июля. Шахматисты боролись за победу во время круизного путешествия по международной реке. Международной в нем была не только акватория, но и состав участников. За шахматными столами сидели амурчане, соседи из Приморья, а также сербский спортсмен - Мирослав Мршевич. Речной турнир прошел в 11 туров по швейцарской системе. В нем приняли участие более четырех десятков человек. Первое место занял гость из Сербии, вторым стал Владимир Смыслов, уступив победителю лишь одно очко. Третье место присудили Даниилу Буйницкому, набравшему восемь очков, как и его более удачливый соперник. Однако у Даниила коэффициент оказался ниже. Поединок на Амуре был по-настоящему напряженным, борьба шла среди равных и очень сильных шахматистов.

Впереди у участников фестиваля еще две встречи в детских турнирах по классических шахматам.

В качестве приглашенного гостя Шахматный фестиваль посетил титулованный красноярский спортсмен – международный гроссмейстер Дмитрий Хегай. В его копилке множество побед: призер командного Чемпионата России среди мужчин, Чемпион России среди студентов и юношей, Вице-чемпион Европы среди юношей, Чемпион СФО, а также победитель этапов Кубка России.

Встреча с гроссмейстером для амурчан стала возможной благодаря участию Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

В рамках фестиваля «Ход Конем» Дмитрий Хегай проводит мастер-классы для участников мероприятия по теме «Оценка позиции», а также сеансы одновременной игры для победителей и призеров турниров. Со старшей группой шахматистов мастер успел познакомиться накануне, а встреча с юными спортсменами состоится сегодня, в Международный день шахмат.

— Фестиваль получился очень ярким. Я вместе с шахматистами Амурской области встречаю этот праздник! Проведенный сеанс одновременной игры показал, что уровень шахматистов Благовещенска высокий. Было очень тяжело играть, одну партия я даже проиграл, несколько сделал вничью, – признается почетный гость Дмитрий Хегай. — Отдельно стоит отметить и работу организаторов. На мой взгляд, все проходит на очень высоком уровне: комфортные помещения, комфортные условия для игры, сильный состав соперников. Ну и праздник для всех любителей шахмат! В вашем городе я впервые, не все достопримечательности посмотреть еще успел. Но что сразу бросается в глаза, конечно, для меня это абсолютная экзотика, это то, что через реку Китай! Это пока самое яркое впечатление.

Фото в материале: Светлана Пономаренко