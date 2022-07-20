В Благовещенске ночью произошло серьёзное ДТП

Обновлено: 09:55



В ночь на 20 июля в Благовещенске произошло жёсткое ДТП. Инцидент зафиксирован в районе пересечения улиц Калинина и Тенистой.

Столкнулись два автомобиля иностранного производства.

По данным телеграм-канала dtp_blg, одна из них, Toyota Kluger, вылетела на встречную полосу.

Как уточнили в благовещенском отделе ГИБДД, ДТП произошло поздним вечером 19 июля. Столкнулись Toyota Kluger и Honda Freed Hybrid.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: в Honda Freed Hybrid водитель и двое детей, в Toyota Kluger – пассажир.

— Лобовое столкновение является одним из самых серьёзных видов ДТП, которые происходят по причине выезда на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении. При этом происходит достаточно сильная деформация салона, а пассажиры получают тяжелые травмы, – отметили в Госавтоинспекции.

С начала 2022 года в Благовещенске произошло 13 автоаварий с участием детей-пассажиров. 16 детей было травмировано.