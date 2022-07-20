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20июля
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сегодня, 09:50 4

В Благовещенске ночью произошло серьёзное ДТП

Столкнулись две иномарки

В Благовещенске ночью произошло серьёзное ДТП
Фото: телеграм-канал dtp_blg

Обновлено: 09:55

В ночь на 20 июля в Благовещенске произошло жёсткое ДТП. Инцидент зафиксирован в районе пересечения улиц Калинина и Тенистой.

Столкнулись два автомобиля иностранного производства.

По данным телеграм-канала dtp_blg, одна из них, Toyota Kluger, вылетела на встречную полосу.

Как уточнили в благовещенском отделе ГИБДД, ДТП произошло поздним вечером 19 июля. Столкнулись Toyota Kluger и Honda Freed Hybrid.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: в Honda Freed Hybrid водитель и двое детей, в Toyota Kluger – пассажир.

— Лобовое столкновение является одним из самых серьёзных видов ДТП, которые происходят по причине выезда на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении. При этом происходит достаточно сильная деформация салона, а пассажиры получают тяжелые травмы, – отметили в Госавтоинспекции.

С начала 2022 года в Благовещенске произошло 13 автоаварий с участием детей-пассажиров. 16 детей было травмировано.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    "Toyota Kluger, вылетела на встречную полосу"

    Летать не надо!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    6 часов назад

    По горького каждую ночь кто-то летает

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    "Летать не надо!"

    Теперь из за этого горе летуна (лётчицы) у владельца Хонды изрядные проблемы :-(

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    5 часов назад

    В дождь особенно хотелось полетать видимо. Я лично вчера в это время плавал в районе Студенческой-Институтская.

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