Василий Орлов встретился с волонтёрами, готовыми помогать населению Донбасса

Василий Орлов встретился с представителями всероссийского общественного объединения «Молодая Гвардия Единой России». Участники встречи приехали в Амурскую область на окружной семинар объединения.

Участие в мероприятии принимают 50 представителей региональных отделений из Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Еврейской автономной области, Сахалинской и Амурской областей. Участники обсудят обучение молодых активистов новым формам и методам работы в условиях сложившейся ситуации, а также обменяются опытом и наладят взаимодействие между региональными подразделениями, сообщает пресс-служба правительства области.

— Спасибо вам за выбор Благовещенска как точки сбора волонтёров. Для нас это мероприятие тоже имеет важное значение, особенно в свете последних внешнеполитических событий. Роль волонтёрских объединений в обеспечении стабильности растёт, и «Молодая гвардия Единой России» всегда играла в этих процессах значимую роль, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Сейчас волонтёры общественного объединения работают в гуманитарных центрах на освобожденных территориях ДНР и ЛНР, где оказывают помощь населению.

— Я недавно приехал из Харьковской области, мы открыли гуманитарный центр в Волчанске, всего там теперь работает три центра. На прошлой неделе открыли гуманитарный центр в Мелитополе, в перспективе запустить ещё центры в Токмаке и Энергодаре Запорожской области. Активно работают центры в Херсоне и Мариуполе. Знаем, что регионы России берут шефство над территориями республик. И у нас есть хороший опыт по взаимодействию с регионами. Мы могли бы помочь открыть волонтёрский штаб, и помощь, которую регион будет отправлять, мы логистически и организационно увяжем с работой федеральных штабов. Сейчас для партии и тем более для молодежного крыла это – задача номер один, – рассказал руководитель всероссийского общественного объединения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов.

Глава региона поддержал предложения «Молодой Гвардии Единой России».

— Это хороший опыт, нужно его развивать. У нас особое внимание уделяется подготовке подшефной территории к новому учебному году, поставке учебников, в планах организовать в одной из школ «Точку роста». Но это только одна сторона вопроса, ещё одно важное направление – работа с населением. Согласен с мнением, что нужно максимально быстро интегрировать на территории российское законодательство и сам российский образ жизни. Мы будем очень рады, если вы включитесь в работу, и поддержим инициативу волонтёров, которые готовы участвовать в помощи населению Донбасса, – добавил Василий Орлов.