Чемпионат по офисным видам спорта впервые пройдёт в Благовещенске

В День физкультурника, 13 августа, в Благовещенске проведут Чемпионат по офисным видам спорта. Такие соревнования организуют в областной столице впервые.

Участники посоревнуются в гонках на офисных стульях, метании скомканной бумаги в урну, беге к кулеру с препятствиями. Организации города смогут представить на соревнования команды из шести человек и группы поддержки.

Победителей чемпионата определят по сумме баллов. Лучшие «офисные спортсмены» получат дипломы и подарки. Коллектив, который займёт первое место, наградят специальным призом от мэра Благовещенска, сообщает мэрия города.

Регистрация команд в день соревнований начнётся с 17:30 на набережной Амура возле памятника бронекатеру. Заявки на участие принимаются до 5 августа на электронную почту imo@biblioblag.ru с пометкой «Заявка на чемпионат».

Организаторами чемпионата выступает библиотечная система города, учредителями – управление культуры и управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.