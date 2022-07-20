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сегодня, 09:27 3

Чемпионат по офисным видам спорта впервые пройдёт в Благовещенске

Участникам предстоит метать скомканную бумагу, бежать к кулеру и кататься на офисных креслах

Чемпионат по офисным видам спорта впервые пройдёт в Благовещенске
Фото: Администрация Благовещенска

В День физкультурника, 13 августа, в Благовещенске проведут Чемпионат по офисным видам спорта. Такие соревнования организуют в областной столице впервые.

Участники посоревнуются в гонках на офисных стульях, метании скомканной бумаги в урну, беге к кулеру с препятствиями. Организации города смогут представить на соревнования команды из шести человек и группы поддержки.

Победителей чемпионата определят по сумме баллов. Лучшие «офисные спортсмены» получат дипломы и подарки. Коллектив, который займёт первое место, наградят специальным призом от мэра Благовещенска, сообщает мэрия города.

Регистрация команд в день соревнований начнётся с 17:30 на набережной Амура возле памятника бронекатеру. Заявки на участие принимаются до 5 августа на электронную почту imo@biblioblag.ru с пометкой «Заявка на чемпионат».

Организаторами чемпионата выступает библиотечная система города, учредителями – управление культуры и управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

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#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    8 часов назад

    Класс. А мастера спорта дадут?

  • Paster

    Paster
    8 часов назад

    А как же конкурсы: "Кто больше выпьет чаю", "Кто дольше всех потерялся на перекуре", "Имитация бурной деятельности", "Кто больше утащит бумаги из офиса домой за раз" и прочие?

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    А где серфинг по соцсетям? ;)

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