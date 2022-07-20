Должникам за коммунальные услуги не придется платить повышенные пени за просрочку платежей

Государственная жилищная инспекция Амурской области информирует о том, что правительство РФ пересмотрело правила предоставления коммунальных услуг. Для процентов за рассрочку оплаты ЖКУ до конца года действует пониженная ставка.

В текущем 2022 году с 28 февраля по 31 декабря пени за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт будут рассчитываться и начисляться с учетом ставки Центробанка в 9,5 %. Эти правила действуют как для физлиц, включая ИП, так и для организаций.

К ставке 9,5 % привязаны все пени за долги, которые не оплачены на 28 февраля. Пени, возникшие позже, также будут рассчитываться по этой ставке. Если в указанный период потребителю уже была предоставлена рассрочка, рассчитанная по действующей ключевой ставке Банка России, необходимо обратиться за перерасчётом, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20 %. Вслед за ней на столько же должен был вырасти размер пени. Но благодаря решению правительства он не вырос.