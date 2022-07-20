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Должникам за коммунальные услуги не придется платить повышенные пени за просрочку платежей

Правительство России пересмотрело правила предоставления коммунальных услуг

Должникам за коммунальные услуги не придется платить повышенные пени за просрочку платежей
Фото: Амур.инфо

Государственная жилищная инспекция Амурской области информирует о том, что правительство РФ пересмотрело правила предоставления коммунальных услуг. Для процентов за рассрочку оплаты ЖКУ до конца года действует пониженная ставка.

В текущем 2022 году с 28 февраля по 31 декабря пени за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт будут рассчитываться и начисляться с учетом ставки Центробанка в 9,5 %. Эти правила действуют как для физлиц, включая ИП, так и для организаций.

К ставке 9,5 % привязаны все пени за долги, которые не оплачены на 28 февраля. Пени, возникшие позже, также будут рассчитываться по этой ставке. Если в указанный период потребителю уже была предоставлена рассрочка, рассчитанная по действующей ключевой ставке Банка России, необходимо обратиться за перерасчётом, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20 %. Вслед за ней на столько же должен был вырасти размер пени. Но благодаря решению правительства он не вырос.

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#ЖКХ

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