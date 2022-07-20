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сегодня, 08:06 4

В Благовещенске на улице Калинина устроили 18 тысяч квадратных метров газонов

Сейчас рабочие высевают траву на улице Горького

В Благовещенске на улице Калинина устроили 18 тысяч квадратных метров газонов
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске на улице Калинина от Ленина до Тенистой обновили газон, засеяли травой пустые участки. Работы по озеленению продолжаются на других улицах.

На улице Горького подсадили травосмесь, состоящую из нескольких видов растений, как теневыносливых, так и солнцелюбивых. Новая газонная трава при благоприятной погоде взойдет в течение двух недель.

— Мы просим горожан уделять этим участкам больше внимания: меньше ходить по зеленой зоне. Это может привести к повреждению газона, особенно в период, когда траву только засевают, – обратился к благовещенцам начальник отдела по озеленению управления ЖКХ Виктор Куловеров.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Сейчас рабочие высевают траву на улице Горького, а затем перейдут на другие улицы города.

Облагораживают газоны в Благовещенске в рамках большой комплексной программы по озеленению. По этой же программе в текущем году осенью высадят по 200 деревьев и кустарников вдоль улицы Горького, сообщает мэр города Олег Имамеев.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 часов назад

    А потом будут ходить косари и матюкаться, что травы так много выросло.)))

  • NikaK

    NikaK
    9 часов назад

    Так косари раз в сезон косят траву, что по пояс выросла - вот и матерятся. Чаще надо косить и не доводить город до состояния свинарника.

  • NikaK

    NikaK
    9 часов назад

    Убрали гаражи возле 28 школы, а теперь там помойка. Кто отвечать за это будет? Дети скоро в школу пойдут, а там вечером страшновато ходить...

  • Baska

    Baska
    8 часов назад

    А с гаражами было не так страшно там ходить?

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