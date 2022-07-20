В Благовещенске на улице Калинина устроили 18 тысяч квадратных метров газонов

В Благовещенске на улице Калинина от Ленина до Тенистой обновили газон, засеяли травой пустые участки. Работы по озеленению продолжаются на других улицах.

На улице Горького подсадили травосмесь, состоящую из нескольких видов растений, как теневыносливых, так и солнцелюбивых. Новая газонная трава при благоприятной погоде взойдет в течение двух недель.

— Мы просим горожан уделять этим участкам больше внимания: меньше ходить по зеленой зоне. Это может привести к повреждению газона, особенно в период, когда траву только засевают, – обратился к благовещенцам начальник отдела по озеленению управления ЖКХ Виктор Куловеров.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Сейчас рабочие высевают траву на улице Горького, а затем перейдут на другие улицы города.

Облагораживают газоны в Благовещенске в рамках большой комплексной программы по озеленению. По этой же программе в текущем году осенью высадят по 200 деревьев и кустарников вдоль улицы Горького, сообщает мэр города Олег Имамеев.