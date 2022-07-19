Амурским работодателям нужны строители и торговые агенты

Службы занятости Приамурья подвели предварительные итоги анализа рынка труда в регионе. По-прежнему в топе специалисты строительной сферы. Из 34,5 тысячи вакансий львиная доля, 31 тысяча, пришлась именно на этот сегмент.

Лидерами по предложениям трудоустройства остаются федеральные гиганты: Амурский газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и трубопровод «Сила Сибири». Эта тройка крупнейших инвесторов предложила амурчанам и желающим переехать в наш регион ради трудоустройства более 26 тысяч свободных рабочих мест.

Самые востребованные специальности среди строителей: арматурщик, бетонщик, монтажник, монтажник технологических трубопроводов, плотник, сварщик-оператор, электрогазосварщик.

Представители этих специальностей нужны и на жилых стройках Приамурья. Сегодня активно ведется застройка новых микрорайонов в областном центре. И дефицит рабочих кадров пришелся именно на период пандемии.

- У нас были стабильные бригады, были бригады из-за рубежа, заключены контракты. Примерно полгода у нас был сложный период, но мы сориентировались, нашли выход из положения, — рассказывает гендиректор компании «Амурстрой» и председатель Союза строителей Амурской области Александр Синьков. — Только стабилизировались, другое движение началось — спецоперация. Она тоже на первой стадии повлияла на работу вообще строительного комплекса, мне кажется, не только в Амурской области, но и по всей России. Почему? Потому что сразу резко прыгнули цены. Что такое сегодня работать на федеральном объекте: были одни цены и вдруг другие… Естественно, вся страна поднялась, весь строительный комплекс, и правительство России, я думаю, серьезно подошло к решению этого вопроса. Вышли соответствующие законы о перерасчете смет проектов.

Есть в текущей ситуации и положительные для рынка труда моменты. Уход иностранных компаний из страны привел к увеличению количества вакансий в различных сферах, рынок труда оживился. Идет оптимизация производства и реорганизация компаний.

Помимо строителей работодатели Приамурья активно ищут торговых агентов, инженеров, электриков.

«За головами» охотятся не только крупные предприятия, но и малый бизнес.

- Мы нуждаемся в новых кадрах, в связи с расширением бизнеса идет постоянный набор работников. Мы готовимся к открытию точки общепита в аэропорту Благовещенска. На это место раньше претендовал один из знаменитых международных брендов», — рассказала руководитель компании «Тайга Органика» Татьяна Капустина.

Как отмечают специалисты, в целом уровень безработицы в регионе снижается. По данным амурского управления занятости населения, на 1 июля она составляла 1,4 %, а в это же время годом ранее — 1,8%. Также по данным на 1 июля, из-за ликвидации предприятий или численности штата планируется высвобождение 451 человек. В прошлом году на эту же дату показатель был 627 человек.