Благовещенская прокуратура проверяет АКС

В адрес общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова поступили жалобы от предпринимателей города на отключения электроэнергии. Происходили они в начале июля в течение нескольких дней подряд.

Офис омбудсмена обратился с проблемой в мэрию. Под руководством Олега Имамеева была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания энергоснабжающим организациям были даны строгие указания обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов бизнеса.

В ответе мэрии на имя Бориса Белобородова сообщается о том, что отключения произошли в связи с тем, что была превышена нагрузка на силовой кабель. В качестве меры решения проблемы специалисты АКС переключили ряд потребителей на резервные источники.

Администрация города оставляет за предпринимателями право обратиться за возмещением ущерба.

Кроме того, стало известно, что в связи с фактами отключения света в Амурских коммунальных системах началась прокурорская проверка, сообщает телеграм-канал «Амурский бизнес».