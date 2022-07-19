В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»

Чтобы избежать повреждения механизмов, специалистам пришлось остановить работу гидросооружения.

— Сегодня слили с чаши всю воду, почистили. Для наполнения фонтана потребуется две бочки, это около восьми кубов. Ждём приезд водовозки. Работа фонтана будет вновь запущена, – рассказал специалист горпарка Сергей Кульбака.

Как отметили в администрации Белогорска, на возобновление работы городского имущества потребуется около десяти тысяч рублей.

Сообщается, что юные вандалы теперь на особом контроле отдела по делам несовершеннолетних.