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19 июля 2022, 18:39 5

В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»

Специалистам пришлось остановить работу гидросооружения

В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»
Фото: Администрация Белогорска

В понедельник, 18 июля, четверо подростков 12-13 лет украли в парикмахерской возле сквера «Жемчужина» ёмкость с шампунем и вылили его в чашу фонтана. Об этом рассказали в телеграм-канале Белогорск РФ.

Чтобы избежать повреждения механизмов, специалистам пришлось остановить работу гидросооружения.

— Сегодня слили с чаши всю воду, почистили. Для наполнения фонтана потребуется две бочки, это около восьми кубов. Ждём приезд водовозки. Работа фонтана будет вновь запущена, – рассказал специалист горпарка Сергей Кульбака.

Как отметили в администрации Белогорска, на возобновление работы городского имущества потребуется около десяти тысяч рублей.

Сообщается, что юные вандалы теперь на особом контроле отдела по делам несовершеннолетних.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    11 часов назад

    Нашампунили на контроль

  • Undertaker

    Undertaker
    11 часов назад

    Залейте им в ...., пусть веселятся

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    10 часов назад

    Пусть лучше водку пьянствуют и беспорядки нарушают?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 часов назад

    как шампунь может повредить работу фонтана?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Водяные насосы не предназначены для перекачки пены.

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