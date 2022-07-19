В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»
Специалистам пришлось остановить работу гидросооружения
В понедельник, 18 июля, четверо подростков 12-13 лет украли в парикмахерской возле сквера «Жемчужина» ёмкость с шампунем и вылили его в чашу фонтана. Об этом рассказали в телеграм-канале Белогорск РФ.
Чтобы избежать повреждения механизмов, специалистам пришлось остановить работу гидросооружения.
— Сегодня слили с чаши всю воду, почистили. Для наполнения фонтана потребуется две бочки, это около восьми кубов. Ждём приезд водовозки. Работа фонтана будет вновь запущена, – рассказал специалист горпарка Сергей Кульбака.
Как отметили в администрации Белогорска, на возобновление работы городского имущества потребуется около десяти тысяч рублей.
Сообщается, что юные вандалы теперь на особом контроле отдела по делам несовершеннолетних.
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