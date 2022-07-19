Сотрудники угрозыска за несколько часов задержали подозреваемого в грабеже
19-летний амурчанин уже имеет судимость
В столице Приамурья сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили и задержали 19-летнего подозреваемого в совершении грабежа. Парень уже имеет судимость.
Как выяснилось, в одном из дворов Благовещенска молодой человек подошёл к мужчине, выхватил у него из рук мобильный телефон и убежал. Лишившийся средства связи горожанин тут же обратился за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска определили дом, в котором проживает подозреваемый. Опросив жильцов, специалисты установили номер квартиры предполагаемого преступника, задержали его и доставили в дежурную часть.
При досмотре полицейские изъяли похищенный телефон и вернули законному владельцу. В отношении парня возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает региональное управление МВД.
Молодому человеку может грозить до четырёх лет лишения свободы.
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