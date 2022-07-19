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19 июля 2022, 17:40 2

Под Благовещенском появится территория для авто- и мотоспорта

Не менее 70 миллионов рублей планируется инвестировать в объект на протяжении семи лет

Под Благовещенском появится территория для авто- и мотоспорта
Фото: Инвестиционный портал Амурской области

В ближайшее время территорию картодрома «Юбилейный», хорошо знакомого благовещенским любителям автоспорта, планируется реконструировать. Для этих целей привлекается государственно-частное партнёрство. Планируется за несколько лет полностью обновить трассу, а впоследствии реализовать все амбициозные планы, связанные с трассами для авто- и мотокросса, площадкой изучения ПДД, оборудованием технических зон, судейских и административных помещений, позиций медперсонала и поста МВД.

В настоящее время идёт подготовка к строительству, решаются вопросы по электро- и водоснабжению, ведётся планировка территории объекта.

— Не побоюсь этого слова, это, наверное, прорыв. Прорыв почему, потому что за свои 15-20 лет площадка не была должным образом оформлена и вот сейчас наконец-то получила юридический статус. Её модернизация позволит значительно расширить перечень проводимых соревнований в регионе. И с учётом данного концессионного соглашения картодром обретёт вторую достойную жизнь. Спортивные трассы обеспечат проведение соревнований по многим техническим дисциплинам разного уровня, включая всероссийские, – отметил Алексей Шматок, исполнительный директор Ассоциации технических видов спорта Амурской области.

Всего под объект планируется выделить более 400 тысяч квадратных метров. Реконструкция трассы для картинга и автомобилей должна быть закончена в ближайшие семь лет. К концу 2025 года планируется построить новую трассу для мотокросса площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает Инвестиционный портал Амурской области.

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#дороги #спорт #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    1 день назад

    Сначала отжали недостроенный картодром у первого владельца. Выдавили из объекта все соки, пока была не тратить на него бюджетный деньги, а когда он стал обузой для бюджета, то решили его сбагрить местным коммерсам и попутно на этом еще заработать. Карачун картодрому

  • paravis

    paravis
    7 часов назад

    Добавлю-загубили авиамодельный спорт, отжав кордодром на территории института усовершенствования учителей (Северная Трудовая) ,запретив туда доступ, а потом содрав весь асфальт, типа собираясь там что то строить, единственный кордодром города работал около 70 лет, были металлические ограждения, как положено, проводились даже зональные соревнования. Видимо, какому то лицу площадка оказалась нужнее.

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