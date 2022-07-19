Под Благовещенском появится территория для авто- и мотоспорта

В ближайшее время территорию картодрома «Юбилейный», хорошо знакомого благовещенским любителям автоспорта, планируется реконструировать. Для этих целей привлекается государственно-частное партнёрство. Планируется за несколько лет полностью обновить трассу, а впоследствии реализовать все амбициозные планы, связанные с трассами для авто- и мотокросса, площадкой изучения ПДД, оборудованием технических зон, судейских и административных помещений, позиций медперсонала и поста МВД.

В настоящее время идёт подготовка к строительству, решаются вопросы по электро- и водоснабжению, ведётся планировка территории объекта.

— Не побоюсь этого слова, это, наверное, прорыв. Прорыв почему, потому что за свои 15-20 лет площадка не была должным образом оформлена и вот сейчас наконец-то получила юридический статус. Её модернизация позволит значительно расширить перечень проводимых соревнований в регионе. И с учётом данного концессионного соглашения картодром обретёт вторую достойную жизнь. Спортивные трассы обеспечат проведение соревнований по многим техническим дисциплинам разного уровня, включая всероссийские, – отметил Алексей Шматок, исполнительный директор Ассоциации технических видов спорта Амурской области.

Всего под объект планируется выделить более 400 тысяч квадратных метров. Реконструкция трассы для картинга и автомобилей должна быть закончена в ближайшие семь лет. К концу 2025 года планируется построить новую трассу для мотокросса площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает Инвестиционный портал Амурской области.