Бывшая жена Виталия Гогунского подала на актёра в суд

У 44-летнего Виталия Гогунского подрастает единственная дочь Милана, которая пошла по его стопам. 12-летняя девочка стала одной из самых популярных юных певиц на YouTube и исколесила уже половину страны с концертами.

В жизни Миланы есть всё, кроме внимания папы. После развода с женой Гогунский почти не выходит с наследницей на связь и не оказывает ей финансовую помощь. Своё поведение актёр оправдывает тем, что уже дал дочери «гены, энергию и квартиру в Москве».

Экс-супруга Виталия устала мириться с таким положением дел. Ирине Маирко не удалось мирно договориться с бывшим мужем, поэтому спустя три года после развода она обратилась в суд, чтобы взыскать с Гогунского алименты.

Ирина заявила, что подала в суд, поскольку считает, что полученные 1500 рублей за три года – это просто насмешка. По её словам, она известила Виталия о своём намерении, надеясь, что до суда не дойдет. Однако актёр в очередной раз пропал.

Маирко рассказала, что в отношениях Виталия и Миланы ничего не изменилось. С его стороны так и нет внимания к дочери. У девочки много вопросов, она переживает, но старается этого не показывать.

Ирина признаётся, что в состоянии и сама обеспечивать дочь, к тому же Милана и сама неплохо зарабатывает сольным творчеством. Бывшей жене артиста важнее вернуть ребёнку отца, в котором девочка так нуждается. Она надеется, что благодаря суду Виталий сделает правильные выводы.