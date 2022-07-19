Лучший следователь Амурской области служит в Зее

В Управлении МВД России по Амурской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников следственных подразделений «Лучший по профессии». Победу одержала девушка в погонах – старший следователь следственного отдела МО МВД России «Зейский», старший лейтенант юстиции Татьяна Ткачева. Именно ей предстоит отстаивать честь региона в финале конкурса, который состоится в сентябре на базе Краснодарского университета МВД РФ.

Чтобы добраться до пьедестала, Татьяне пришлось продемонстрировать жюри свои знания в области правовой и специальной подготовки, а также практические навыки в оказании первой помощи и умении грамотно осмотреть место происшествия.

Кроме того, участники регионального этапа конкурса сдавали физподготовку, решали профессиональные задачи, состязались в стрельбе и даже выполняли силовые упражнения. Два дня испытаний с 14 по 15 июля в жёсткой конкуренции с коллегами принесли заветную победу зейскому следователю. Второе место также досталось представительнице прекрасного пола – старшему следователю следственного отделения МО МВД России «Шимановский» Марии Голубник. Замкнул тройку лидеров следователь следственного отделения ОМВД по Тамбовскому району Владимир Орловский.