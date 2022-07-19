Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
19 июля 2022, 17:01 0

Лучший следователь Амурской области служит в Зее

Старший лейтенант юстиции победила на региональном этапе всероссийского конкурса

Лучший следователь Амурской области служит в Зее
Фото: МВД Амурской области

В Управлении МВД России по Амурской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников следственных подразделений «Лучший по профессии». Победу одержала девушка в погонах – старший следователь следственного отдела МО МВД России «Зейский», старший лейтенант юстиции Татьяна Ткачева. Именно ей предстоит отстаивать честь региона в финале конкурса, который состоится в сентябре на базе Краснодарского университета МВД РФ.

Чтобы добраться до пьедестала, Татьяне пришлось продемонстрировать жюри свои знания в области правовой и специальной подготовки, а также практические навыки в оказании первой помощи и умении грамотно осмотреть место происшествия.

Кроме того, участники регионального этапа конкурса сдавали физподготовку, решали профессиональные задачи, состязались в стрельбе и даже выполняли силовые упражнения. Два дня испытаний с 14 по 15 июля в жёсткой конкуренции с коллегами принесли заветную победу зейскому следователю. Второе место также досталось представительнице прекрасного пола – старшему следователю следственного отделения МО МВД России «Шимановский» Марии Голубник. Замкнул тройку лидеров следователь следственного отделения ОМВД по Тамбовскому району Владимир Орловский.

Просмотров всего: 864

#конкурсы

распечатать

Фотогалерея

Власть 1

Амурчан зовут побороться за премию молодых политологов «Дигория»
Культура 2

Участница фестиваля «Детство на Амуре» из Магдагачи мечтает стать дизайнером одежды

Общество

Амурчане стали третьими на всероссийском чемпионате «Воздушно-инженерной школы»
Общество 2

Василий Орлов: «Победители премии #МЫВМЕСТЕ получат по 3,5 миллиона рублей»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь