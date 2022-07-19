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19 июля 2022, 16:41 0

Житель амурского Прогресса осужден за убийство знакомого

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы

Житель амурского Прогресса осужден за убийство знакомого
Фото: Амур.инфо

Преступление было совершено полгода назад. Причиной стала бытовая ссора.

Как установили следствие и суд, вечером 21 декабря 2021 года в квартире дома в Строительном переулке посёлка Прогресс мужчины коротали время, распивая алкоголь. Возникшие в ходе беседы разногласия осуждённый решил выяснить с помощью кухонного ножа. Он нанёс потерпевшему несколько ранений, попал в жизненно важные органы. Потерпевший скончался на месте.

На следующее утро, очевидно, протрезвев, мужчина попытался скрыть следы своего преступления. Он вытащил тело на улицу, а затем переместил его в гаражный массив. Это не спасло убийцу от ответственности.

Собранные СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. 42-летний житель поселка Прогресс признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Райчихинский городской суд приговорил его к лишению свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия #суды

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