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19 июля 2022, 16:21 0

Амурчанин украл телефон у пенсионерки

Подозреваемый сдал его в ломбард

Амурчанин украл телефон у пенсионерки
Фото: Скриншот с видео

Ранее судимого 39-летнего жителя села Новотроицкое Благовещенского района подозревают в краже телефона, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

Пенсионерка пришла в один из местных магазинов, куда заходил и предполагаемый вор. Женщина, расплатившись за покупку, оставила телефон на прилавке, а следующий в очереди оказался задержанный. Он забрал телефон стоимостью более 8,5 тысячи рублей, доехал на попутке до Благовещенска и сдал его в один из ломбардов города.

Потерпевшая обратилась в полицию, когда не нашла своего телефона в сумке. Во время оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника нашли в доме его знакомых. Амурчанин признался в содеянном, вырученные деньги он успел потратить.

Против мужчины возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Сейчас сотрудники ищут похищенный телефон.

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#Благрайон #криминал #происшествия

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