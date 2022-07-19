Амурчанин украл телефон у пенсионерки
Подозреваемый сдал его в ломбард
Ранее судимого 39-летнего жителя села Новотроицкое Благовещенского района подозревают в краже телефона, сообщает Управление МВД России по Амурской области.
Пенсионерка пришла в один из местных магазинов, куда заходил и предполагаемый вор. Женщина, расплатившись за покупку, оставила телефон на прилавке, а следующий в очереди оказался задержанный. Он забрал телефон стоимостью более 8,5 тысячи рублей, доехал на попутке до Благовещенска и сдал его в один из ломбардов города.
Потерпевшая обратилась в полицию, когда не нашла своего телефона в сумке. Во время оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника нашли в доме его знакомых. Амурчанин признался в содеянном, вырученные деньги он успел потратить.
Против мужчины возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Сейчас сотрудники ищут похищенный телефон.
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