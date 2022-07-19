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19 июля 2022, 15:46 6

Студентов амурского вуза задержали за сотрудничество с мошенниками

Молодые люди хотели подзаработать

Студентов амурского вуза задержали за сотрудничество с мошенниками
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске задержали двух местных жителей 1997 и 2000 годов рождения, подозреваемых в сотрудничестве с IT-мошенниками, сообщили в Управлении МВД России по Амурской области.

По имеющимся данным, старший из подозреваемых, студент одного из благовещенских вузов, в поисках заработка вышел через сайт объявлений на работодателя. Согласившись на условия, молодой человек стал выступать посредником в передаче денежных средств от потерпевших преступникам. Мошенники работали по известной схеме – звонили пожилым благовещенцам, представляясь совершившими ДТП родственниками, и просили денег, чтобы откупиться от уголовного преследования.

Деньги обманутых горожан подозреваемый переводил на счета мошенников, оставляя себе в качестве вознаграждения 10 % от каждой полученной суммы.

Позже к этой деятельности он привлёк своего приятеля с личным автомобилем. В общей сложности курьеры помогли мошенникам выманить у граждан преклонного возраста больше четырёх миллионов рублей.

Помогавших преступникам молодых людей задержали, когда они пытались перевести через банкомат очередную партию похищенных обманным путем денежных средств.

В отношении курьеров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские ищут возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

Предварительно установлена причастность одного из них к 11, а второго к четырём преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовные дела по данной статье возбуждены и расследуются следственным отделом благовещенской полиции.

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#закон #происшествия #студенты #криминал

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Просто так модно писать. )

  • Володя.А

    Володя.А
    22 часа назад

    Модно?!

    Есть такие мошенники, которые говорят якобы они из полиций,

    в полицейской форме. Говорят, только проверять надо людей, в полиции служат. Мошенники обманывают людей, переодеваясь в полийцейскую форму. Заходят в дома и говорят, что они участковые, из отдела полиций. Не документов, не представляются, из какого отдела полиций.

    Заходили в амурснабсбыт, присмотритесь в магазине, может там форму продадут, не спрашивая они из полиции? Может, и верят что они из полиций.

  • Зевака

    Зевака
    20 часов назад

    ВолодяА, ты что, совсем ПАДЕЖОВ не знаешь?

  • Undertaker

    Undertaker
    18 часов назад

    Олень, это лямов так пишет, Володя ровный, не приадминистрационный харчеватель с бюджета

  • Петро555

    Петро555
    11 часов назад

    Ща лет по пять получат и пусть свои способности в области курьерства на зоне применяют

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