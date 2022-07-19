Студентов амурского вуза задержали за сотрудничество с мошенниками

В Благовещенске задержали двух местных жителей 1997 и 2000 годов рождения, подозреваемых в сотрудничестве с IT-мошенниками, сообщили в Управлении МВД России по Амурской области.

По имеющимся данным, старший из подозреваемых, студент одного из благовещенских вузов, в поисках заработка вышел через сайт объявлений на работодателя. Согласившись на условия, молодой человек стал выступать посредником в передаче денежных средств от потерпевших преступникам. Мошенники работали по известной схеме – звонили пожилым благовещенцам, представляясь совершившими ДТП родственниками, и просили денег, чтобы откупиться от уголовного преследования.

Деньги обманутых горожан подозреваемый переводил на счета мошенников, оставляя себе в качестве вознаграждения 10 % от каждой полученной суммы.

Позже к этой деятельности он привлёк своего приятеля с личным автомобилем. В общей сложности курьеры помогли мошенникам выманить у граждан преклонного возраста больше четырёх миллионов рублей.

Помогавших преступникам молодых людей задержали, когда они пытались перевести через банкомат очередную партию похищенных обманным путем денежных средств.

В отношении курьеров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские ищут возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

Предварительно установлена причастность одного из них к 11, а второго к четырём преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовные дела по данной статье возбуждены и расследуются следственным отделом благовещенской полиции.