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19 июля 2022, 15:29 0

Гребень паводка на Амуре миновал Хэйхэ и Благовещенск

По информации гидрологов, уровень Амура ниже критического

Гребень паводка на Амуре миновал Хэйхэ и Благовещенск
Фото: Biang.ru

Гребень паводка на Амуре 18 июля в первой половине дня прошел мимо Хэйхэ и Благовещенска. Во второй половине дня уровень воды в пограничной реке снизился на четыре сантиметра по сравнению с утренними показателями.

По информации китайских гидрологов, в первой половине дня 18 июля уровень воды в Амуре в районе гидростанции Хэйхэ составлял 95,37 метра (в Китае уровень рек рассчитывается от уровня Желтого моря, прим. ред.). Это ниже критического уровня на 0,63 метра. Во второй половине дня уровень воды в реке снизился на 0,04 метра.

Фото: Biang.ru

Власти Хэйхэ призывают жителей к осторожности, поскольку уровень воды в реке ещё не снизился до июльских норм. Течение по прежнему сильное. По этой причине городская администрация закрыла набережные на острове Большой Хэйхэ и усилила контроль за центральной набережной города, сообщает biang.ru со ссылкой на СМИ города Хэйхэ.

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#большая вода #Китай

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