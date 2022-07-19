На бывшую участницу «Дома-2» Алёну Рапунцель пожаловались в органы опеки

В Сети появилась информация, что на Алёну Рапунцель якобы пожаловались в органы опеки. Заявители сообщили, что девушка забросила воспитание детей ради вечеринок, и постоянно публикует снимки из ночных клубов. Управление опеки и попечительства просят взять семью на профилактический учёт.

Алёна воспитывает двухлетнего сына Богдана, который родился в браке с Ильей Яббаровым, а также трёхмесячного Святослава от Ильи Сёмина. Недавно в семье Рапунцель и Сёмина разразился громкий скандал. Супруги обвинили друг друга в измене, после чего Алёна подала на развод.

Говорят, что заявление на Рапунцель написали её давние хейтеры. Они обвиняют её в разгульном образе жизни и уверены, что все заботы о сыновьях она переложила на маму.

Два года назад недоброжелатели Рапунцель уже направляли подобную жалобу в органы опеки. Тогда зрители заметили, что участница «Дома-2» часто выезжала за пределы площадки, оставляя сына с отцом.