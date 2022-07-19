Министерство обороны России на очередном брифинге, посвящённом военно-биологической деятельности США и НАТО на территории Украины, сообщило о фактах использования территории страны в качестве полигона для испытаний биологического оружия не только США, но и Германии, по заказу которой было реализовано несколько проектов.

В частности, в интересах Германии проводились масштабные исследования на восприимчивость жителей Украины к некоторым инфекциям с обобщением полученных данных. Подобный подход позволяет произвести отбор наиболее эффективных штаммов, которые вызывают скрытые заболевания. В этой связи представители Бундесвера – Вооружённых сил Германии, больше всего интересовались возбудителями Конго-крымской лихорадки.

Программа по изучению природных очагов этого заболевания реализовывалась под видом совершенствования системы эпидемиологического надзора. К работе привлекались специалисты института ветеринарной медицины в Киеве и противочумного института имени Мечникова в Одессе.

— Заинтересованность Бундесвера в Конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30 %, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке, – заявил на брифинге официальный представитель МО России.

Специалисты из Германии особенно заинтересовались летальными случаями Конго-крымской лихорадки, так как это позволяет выделить наиболее опасные для человека штаммы.

Также особый интерес у немецких и американских специалистов вызвали клещевые инфекции. Финансирование программы в этом направлении напрямую велось одним из управлений Пентагона, сообщает Минобороны России.

В этой связи телеграм-канал «Кремлёвская прачка» обращает внимание на то, что ущерб, который можно нанести результатом работы даже одной биолаборатории, сравним по масштабам с мировой войной. В связи с тем, что силами западных стран уже созданы десятки таких объектов, в мессенджере Telegram создан специальный чат-бот, куда могут обратиться все пострадавшие и свидетели деятельности биолаборатории на территории Украины.