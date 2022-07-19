Виктория Боня рассказала об измене бойфренда с её подругой

В прошлом году Виктория похвасталась, что получила предложение руки и сердца. Она не стала раскрывать личность жениха, но отметила, что её избранник не из России. К сожалению, до свадьбы дело так и не дошло. Спустя несколько месяцев Боня сообщила о разрыве, не вдаваясь в подробности.

В Rutube-шоу «Злые языки» телеведущая призналась, что её преследуют неудачи в личной жизни. Она рассказала историю предательства возлюбленного и близкой подруги.

По словам Виктории, её бойфренд, с которым они три года были вместе, пригласил её отметить день рождения во Франции. Он предложил Боне взять с собой подругу, пообещав сделать ей визу.

Однако избранник Виктории и её близкая подруга улетели во Францию без неё. Накануне дня рождения Боня позвонила подруге, но та заявила, что уехала к маме в Подмосковье. При этом на фоне разговора звучало пианино. Бойфренд телеведущей сообщил, что улетел в Швейцарию, но при этом в трубке фоном играла такая же музыка.

Виктория призналась, что долго думала, как отомстить предателям, но в итоге простила их обоих.

Ранее Боня рассказывала о том, что встречается с женатым иностранцем. Телеведущая отметила, что для неё статус любовницы всегда был запретным, но она не смогла справиться с чувствами. Виктория не знает, что с этим делать и как бороться с собой, поскольку для неё это табу.