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19 июля 2022, 14:06 0

Виктория Боня рассказала об измене бойфренда с её подругой

Боня поделилась историей предательства своего избранника и близкой подруги

Виктория Боня рассказала об измене бойфренда с её подругой
Фото: fotkaew.ru

Виктория Боня семь лет прожила с Алексом Смерфитом. После расставания с миллионером телеведущая до сих пор остаётся в статусе свободной женщины. Недавно звезда рассказала о неудачах в личной жизни и вспомнила о предательстве избранника, сообщает «СтарХит».

В прошлом году Виктория похвасталась, что получила предложение руки и сердца. Она не стала раскрывать личность жениха, но отметила, что её избранник не из России. К сожалению, до свадьбы дело так и не дошло. Спустя несколько месяцев Боня сообщила о разрыве, не вдаваясь в подробности.

В Rutube-шоу «Злые языки» телеведущая призналась, что её преследуют неудачи в личной жизни. Она рассказала историю предательства возлюбленного и близкой подруги.

По словам Виктории, её бойфренд, с которым они три года были вместе, пригласил её отметить день рождения во Франции. Он предложил Боне взять с собой подругу, пообещав сделать ей визу.

Однако избранник Виктории и её близкая подруга улетели во Францию без неё. Накануне дня рождения Боня позвонила подруге, но та заявила, что уехала к маме в Подмосковье. При этом на фоне разговора звучало пианино. Бойфренд телеведущей сообщил, что улетел в Швейцарию, но при этом в трубке фоном играла такая же музыка.

Виктория призналась, что долго думала, как отомстить предателям, но в итоге простила их обоих.

Ранее Боня рассказывала о том, что встречается с женатым иностранцем. Телеведущая отметила, что для неё статус любовницы всегда был запретным, но она не смогла справиться с чувствами. Виктория не знает, что с этим делать и как бороться с собой, поскольку для неё это табу.

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#интернет #шоу-бизнес

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