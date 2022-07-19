Василий Орлов: «На грантовую поддержку амурских фермеров мы направили более ста миллионов рублей»

Амурские фермеры в этом году получили гранты на 108,5 миллиона рублей на развитие хозяйства, сообщает региональное правительство.

Полученные деньги фермеры могут потратить на покупку скота, оборудования для содержания и кормления животных, корма, а также на выращивание сельскохозяйственных культур. Поддержку могут получить и те амурчане, которые занимаются производством сельхозтоваров. Средства на гранты выделяют из областного и федерального бюджетов в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».

— Гранты выдаем по двум направлениям: на развитие уже имеющихся хозяйств и на запуск новых проектов. В первом случае размер помощи до 30 миллионов рублей и не более 70 % затрат стоимости проекта. Такую поддержку от министерства сельского хозяйства области в этом году получили девять хозяйств. Получатели гранта «Агростартап» могут рассчитывать на помощь до 5 миллионов, но не более 90 % затрат стоимости проекта. Такую поддержку в этом году получили девять начинающих фермеров, – рассказал губернатор Василий Орлов.