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19 июля 2022, 14:52 0

В Свободном на железнодорожном вокзале задержали мужчину с наркотиками

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы

В Свободном на железнодорожном вокзале задержали мужчину с наркотиками
Фото: Амур.инфо

В Свободном на перроне вокзала транспортные полицейские задержали 51-летнего жителя Еврейской автономной области, у которого обнаружили наркотики. Об этом сообщает Забайкальское линейное управление МВД РФ на транспорте.

Сотрудники заметили подозреваемого, который вёл себя странно. Выяснилось, что он находится в состоянии опьянения. Мужчину отвели в дежурную часть. В сумке у него нашли бумажный свёрток, в котором, как показала экспертиза, находилось гашишное масло, а также две сигареты, заполненные им. Вес изъятого запрещённого вещества составил 6,965 грамма, что является крупным размером. Кроме того, тест на наркотики у нарушителя оказался положительным.

На мужчину составили протокол об административном нарушении по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача», а также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». За это преступление ему может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия #Свободный

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