Амурские волонтёры очистили от мусора более 35 водоёмов
Приамурье присоединилось к акции «Вода России»
В Амурской области подведены промежуточные итоги экологической акции «Вода России», которая началась в мае текущего года. С этого времени местные жители своими силами очистили около 35 водных объектов, рассказали в региональном минприроды.
По предварительным данным, в 2022 году волонтёры очистили от мусора около 88 километров береговых линий региона. Чище стали берега озёр, рек и прудов во всех районах области. Там собрали более 400 кубических метра мусора.
Фото: министерство природных ресурсов Амурской области
Акцию «Вода России» поддержали сразу несколько муниципальных образований региона, в том числе и столица области.
В Благовещенске около полусотни человек организовали работу по очистке берегов Зеи.
В числе лидеров акции Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Белогорский, Ивановский округа; Архаринский, Константиновский, Магдагачинский, Селемджинский, Мазановский Шимановский, Серышевский районы. Работы здесь объединили более тысячи человек. С их помощью привели в порядок береговые линии рек:
- Амур;
- Селемджа;
- Зея;
- Уруша;
- Большой Невер;
- Бысса;
- Завитая;
- Куприяниха;
- Дим;
- Райчиха;
- Бурея;
- Сагаян;
- Тангомен;
- Хомутина;
- Архара;
- Томь;
- Хинган;
- Дея;
- Асташиха.
Очистили от мусора берега озёр:
- Большое;
- Хуторское;
- Широкое;
- Деревенское;
- Кругленькое;
- Кладбищенское.
Также жители Приамурья позаботились и о береговой линии водохранилищ:
- Зейское;
- Плотина;
- Старорайчихинское;
- Нижне-Бурейское.
Как сообщают организаторы, эта работа продолжится до ноября, присоединиться к «водным субботникам» может любой желающий.
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