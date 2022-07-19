Амурские волонтёры очистили от мусора более 35 водоёмов

В Амурской области подведены промежуточные итоги экологической акции «Вода России», которая началась в мае текущего года. С этого времени местные жители своими силами очистили около 35 водных объектов, рассказали в региональном минприроды.

По предварительным данным, в 2022 году волонтёры очистили от мусора около 88 километров береговых линий региона. Чище стали берега озёр, рек и прудов во всех районах области. Там собрали более 400 кубических метра мусора.

Фото: министерство природных ресурсов Амурской области

Акцию «Вода России» поддержали сразу несколько муниципальных образований региона, в том числе и столица области.

В Благовещенске около полусотни человек организовали работу по очистке берегов Зеи.

В числе лидеров акции Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Белогорский, Ивановский округа; Архаринский, Константиновский, Магдагачинский, Селемджинский, Мазановский Шимановский, Серышевский районы. Работы здесь объединили более тысячи человек. С их помощью привели в порядок береговые линии рек:

Амур;

Селемджа;

Зея;

Уруша;

Большой Невер;

Бысса;

Завитая;

Куприяниха;

Дим;

Райчиха;

Бурея;

Сагаян;

Тангомен;

Хомутина;

Архара;

Томь;

Хинган;

Дея;

Асташиха.

Очистили от мусора берега озёр:

Большое;

Хуторское;

Широкое;

Деревенское;

Кругленькое;

Кладбищенское.

Также жители Приамурья позаботились и о береговой линии водохранилищ:

Зейское;

Плотина;

Старорайчихинское;

Нижне-Бурейское.

Как сообщают организаторы, эта работа продолжится до ноября, присоединиться к «водным субботникам» может любой желающий.