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19 июля 2022, 14:34 2

Амурские волонтёры очистили от мусора более 35 водоёмов

Приамурье присоединилось к акции «Вода России»

Амурские волонтёры очистили от мусора более 35 водоёмов
Фото: Министерство природных ресурсов Амурской области

В Амурской области подведены промежуточные итоги экологической акции «Вода России», которая началась в мае текущего года. С этого времени местные жители своими силами очистили около 35 водных объектов, рассказали в региональном минприроды.

По предварительным данным, в 2022 году волонтёры очистили от мусора около 88 километров береговых линий региона. Чище стали берега озёр, рек и прудов во всех районах области. Там собрали более 400 кубических метра мусора.

Фото: министерство природных ресурсов Амурской области

Акцию «Вода России» поддержали сразу несколько муниципальных образований региона, в том числе и столица области.

В Благовещенске около полусотни человек организовали работу по очистке берегов Зеи.

В числе лидеров акции Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Белогорский, Ивановский округа; Архаринский, Константиновский, Магдагачинский, Селемджинский, Мазановский Шимановский, Серышевский районы. Работы здесь объединили более тысячи человек. С их помощью привели в порядок береговые линии рек:

  • Амур;
  • Селемджа;
  • Зея;
  • Уруша;
  • Большой Невер;
  • Бысса;
  • Завитая;
  • Куприяниха;
  • Дим;
  • Райчиха;
  • Бурея;
  • Сагаян;
  • Тангомен;
  • Хомутина;
  • Архара;
  • Томь;
  • Хинган;
  • Дея;
  • Асташиха.

Очистили от мусора берега озёр:

  • Большое;
  • Хуторское;
  • Широкое;
  • Деревенское;
  • Кругленькое;
  • Кладбищенское.

Также жители Приамурья позаботились и о береговой линии водохранилищ:

  • Зейское;
  • Плотина;
  • Старорайчихинское;
  • Нижне-Бурейское.

Как сообщают организаторы, эта работа продолжится до ноября, присоединиться к «водным субботникам» может любой желающий.

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#природа #экология

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Молодцы!

    Зачем люди мусорят?! Чей-то мусор с речки прихватываю со своим(

    В это воскресенье насобирала почти пакет битого стекла на Зее((

    Ведь там и дети плещутся

  • zloi_1

    zloi_1
    1 день назад

    По моему чушки неистребимыю Весной на Утесном убрали мусор. Но чушки тут как тут снова бросают мусор. Снова что ли за ними убирать?

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