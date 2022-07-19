Антон Макарский признался, что во время семейных скандалов ломает мебель

Макарский признался, что иногда ему нужно выпускать пар. Чтобы не срываться на близких, он может проявить агрессию и побить кулаком стены. По словам актёра, иногда он со злости даже ломал двери и стол. При этом для него это просто способ выпустить эмоции, а не желание сделать зло.

Антон рассказал, что иногда они с женой кричат друг на друга, ругаются и скандалят. Порой знакомые пары серьёзно пугались, когда становились свидетелями таких конфликтов. Но спустя какое-то время супруги уже мирятся и обнимаются. Такие итальянские страсти в их семье помогают артистам выпустить пар и продолжать любить друг друга.

Виктория и Антон вместе уже 19 лет. В браке у них появились на свет двое детей: дочь Мария и сын Иван. Как и в любой семье у них случаются недомолвки и обиды. Однако супруги не могут долго находиться друг без друга, так как оба начинают ощущать пустоту и одиночество. Свой брак актёры называют движением вперед, когда каждый поддерживает другого и помогает расти.