Лизу Арзамасову осудили за экстремальный прыжок с высоты 69 метров в Сочи

Арзамасова опубликовала видео своего пряжка в соцсетях. Однако поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пришли в восторг от смелости Лизы. Илья Авербух назвал её силой и отметил, что в восхищении от поступка жены.

Но многие осудили Арзамасову за столь экстремальный отдых, упрекнув её в безрассудстве. Подписчики напомнили, что Лиза является мамой годовалого сына и раскритиковали её за сумасбродный поступок. По их мнению, не стоит рисковать своей жизнью ради капли адреналина. Ведущая Елена Николаева также высказала свое беспокойство и призналась, что ей стало страшно от видео.

Сын Арзамасовой и Авербуха родился прошлым летом. Для Лизы малыш стал первенцем, а для Ильи – вторым ребёнком. У фигуриста есть сын Мартин от первой жены Ирины Лобачёвой.