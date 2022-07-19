Лизу Арзамасову осудили за экстремальный прыжок с высоты 69 метров в Сочи
Поклонники назвали Арзамасову безответственной матерью
Сейчас Лиза Арзамасова вместе с мужем Ильёй Авербухом и сыном Львом отдыхает в Сочи. Актриса радуется совместному отпуску, ведь супругам не всегда удаётся провести время вместе из-за плотного рабочего графика. На днях Лиза попробовала экстремальный аттракцион, прыгнув с высоты 69 метров на специальных тросах, сообщает «Вокруг ТВ».
Арзамасова опубликовала видео своего пряжка в соцсетях. Однако поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пришли в восторг от смелости Лизы. Илья Авербух назвал её силой и отметил, что в восхищении от поступка жены.
Но многие осудили Арзамасову за столь экстремальный отдых, упрекнув её в безрассудстве. Подписчики напомнили, что Лиза является мамой годовалого сына и раскритиковали её за сумасбродный поступок. По их мнению, не стоит рисковать своей жизнью ради капли адреналина. Ведущая Елена Николаева также высказала свое беспокойство и призналась, что ей стало страшно от видео.
Сын Арзамасовой и Авербуха родился прошлым летом. Для Лизы малыш стал первенцем, а для Ильи – вторым ребёнком. У фигуриста есть сын Мартин от первой жены Ирины Лобачёвой.
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