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19 июля 2022, 13:32 1

Благовещенец, управлявший машиной в нетрезвом виде, отправится в колонию

Ранее мужчину уже судили за такое преступление

Благовещенец, управлявший машиной в нетрезвом виде, отправится в колонию
Фото: Амур.инфо

В областном центре мужчину признали виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения. Он преступил закон во второй раз, сообщает Благовещенский городской суд.

За первое такое преступление амурчанина судили в июне 2021 года. Тогда мужчине назначили 300 часов обязательных работ и лишили права управлять автомобилем на два года и девять месяцев. Но уже в декабре того же года нарушителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. Водитель отказался от медосвидетельствования, тем самым признав себя находящимся в состоянии опьянения.

Благовещенец полностью признал свою вину и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства. Мужчину лишили свободы на восемь месяцев и 15 дней в колонии-поселении, а также лишили права управлять транспортом на 3,5 года.

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#дороги #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    В чередой раз убеждаюсь, что нужно конфисковать "орудие возможного преступления" (транспортное средство) и пусть "катается" пеши по машинному. Ещё и гудеть заставить...

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