Благовещенец, управлявший машиной в нетрезвом виде, отправится в колонию
Ранее мужчину уже судили за такое преступление
В областном центре мужчину признали виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения. Он преступил закон во второй раз, сообщает Благовещенский городской суд.
За первое такое преступление амурчанина судили в июне 2021 года. Тогда мужчине назначили 300 часов обязательных работ и лишили права управлять автомобилем на два года и девять месяцев. Но уже в декабре того же года нарушителя вновь остановили сотрудники ГИБДД. Водитель отказался от медосвидетельствования, тем самым признав себя находящимся в состоянии опьянения.
Благовещенец полностью признал свою вину и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства. Мужчину лишили свободы на восемь месяцев и 15 дней в колонии-поселении, а также лишили права управлять транспортом на 3,5 года.
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