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19 июля 2022, 13:50 0

ТОР «Свободный» расширили для строительства нового комплекса

Комплекс для сжижения природного газа планируют возвести к концу 2023 года

ТОР «Свободный» расширили для строительства нового комплекса
Фото: Пресс-служба Амурского ГПЗ

Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития «Свободный» на 7,5 гектара. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает инвестиционный портал Амурской области.

Компания ООО «Газпром гелий сервис» планирует закончить работы по строительству комплекса сжижения природного газа к концу 2023 года.

— Строительство комплекса СПГ станет важной частью стратегии газификации региона и позволит перевести на экологичный вид топлива не только инвестиционные проекты, но и населённые пункты, которые удалены от основной ветки газопровода, – рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

Комплекс для СПГ производительностью полторы тонны в час строят с целью газификации социально-значимых объектов в Амурской области.

Первым потребителем нового комплекса станет котельная в микрорайоне «Амурсельмаш» в Белогорске. Помимо этого, реализация данного проекта позволит ежегодно пополнять областную казну на 22 миллиона рублей, бюджет муниципалитета – на 1,13 миллиона рублей.

В правительстве региона отмечали, что расширение границ ТОР для важных объектов экономики региона делает этот льготный режим ещё более привлекательным для инвесторов. Различные меры поддержки и налоговые льготы помогут в дальнейшем снизить стоимость продукции для конечного потребителя.

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#Свободный #строительство #экономика

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