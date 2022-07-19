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19 июля 2022, 13:10 2

В Амурской области преступная группа поймана на контрабанде леса на 60 миллионов

Возбуждено уголовное дело

В Амурской области преступная группа поймана на контрабанде леса на 60 миллионов
Фото: Амур.инфо

В Приамурье возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Следствием установлено, что генеральный директор общества, которое занимается оборотом древесины, создал и возглавил организованную группу с целью незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу. В период с 2018 по 2020 годы участниками преступной группы в адрес иностранного партнера незаконно экспортировано пиломатериалов хвойных и лиственных пород общим объёмом около 17 тысяч кубических метров стоимостью более 60 миллионов рублей.

Расследованием занималась транспортная полиция и ФСБ.

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#происшествия #транспорт #Китай #криминал

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Ну как-то он же преправил "через таможенную границу"?

  • Петро555

    Петро555
    1 день назад

    Либо таможня под дурака косит, либо свой не профессионализм показывает.

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