В Амурской области преступная группа поймана на контрабанде леса на 60 миллионов

В Приамурье возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Следствием установлено, что генеральный директор общества, которое занимается оборотом древесины, создал и возглавил организованную группу с целью незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу. В период с 2018 по 2020 годы участниками преступной группы в адрес иностранного партнера незаконно экспортировано пиломатериалов хвойных и лиственных пород общим объёмом около 17 тысяч кубических метров стоимостью более 60 миллионов рублей.

Расследованием занималась транспортная полиция и ФСБ.