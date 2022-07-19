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19 июля 2022, 12:51 0

В России отгружать медицинский спирт разрешат только организациям с лицензией

Законопроект внесут в Госдуму этой осенью

В России отгружать медицинский спирт разрешат только организациям с лицензией
Фото: pixabay.com

В Госдуму осенью хотят внести законопроект, согласно которому отгружать медицинский спирт будут только организациям, имеющим лицензию, сообщает РИА ФАН.

Если медицинский спирт получат компании без лицензии, то будет удерживаться акциз до 70 % от стоимости продукции. Акцизы будут начислять на оптовика.

— Но если он отгружает спирт только тем организациям, которые имеют лицензию и, следовательно, спирт не уходит «налево», то тогда при проверке ФНС с него снимется необходимость уплачивать этот акциз. Если же он нарушил правила и отгрузил медицинский спирт организации, которая не имеет права с ним работать, то акциз на него начислится в полном объеме, как на этиловый спирт, – объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Мера предлагается в рамках борьбы с контрафактным алкоголем.

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#закон #российская власть

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