В России отгружать медицинский спирт разрешат только организациям с лицензией

Если медицинский спирт получат компании без лицензии, то будет удерживаться акциз до 70 % от стоимости продукции. Акцизы будут начислять на оптовика.

— Но если он отгружает спирт только тем организациям, которые имеют лицензию и, следовательно, спирт не уходит «налево», то тогда при проверке ФНС с него снимется необходимость уплачивать этот акциз. Если же он нарушил правила и отгрузил медицинский спирт организации, которая не имеет права с ним работать, то акциз на него начислится в полном объеме, как на этиловый спирт, – объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Мера предлагается в рамках борьбы с контрафактным алкоголем.