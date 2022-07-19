В Амурской области начались занятия в Школе креативных индустрий

В понедельник, 18 июля, в Амурском областном Доме народного творчества начались занятия в летней Школе креативных индустрий (ШКИ), сообщает минкультуры региона.

Занятия в ШКИ продлятся десять дней. 23 юных амурчанина будут получать знания и практические навыки в области креативной индустрии, обучаясь фото- и видеосъёмке, дизайну, звукорежиссуре и созданию электронной музыки. Ученики не только получат новые навыки, но и создадут собственные проекты.

В школе пройдет 19 мастер-классов, которые погрузят детей в процесс создания собственного короткометражного фильма. Кроме того, ребята изготовят фирменные дизайнерские вещи, научатся делать фотоснимки и подготовят свою первую выставку. А еще помогут в организации крупного кинопроекта.

29 июля на Фестивале уличного кино в Благовещенске дети презентуют свою дебютную работу. Местом показа станет открытая площадка АОДНТ, начало в 20:00, возрастное ограничение 12+.

Напомним, что в России в рамках проекта «Придумано в России» в 2022 году создадут 32 школы креативных индустрий для подростков от 12 до 17 лет.