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19 июля 2022, 12:30 0

В Амурской области начались занятия в Школе креативных индустрий

Летняя смена продлится десять дней

В Амурской области начались занятия в Школе креативных индустрий
Фото: Министерство культуры Амурской области

В понедельник, 18 июля, в Амурском областном Доме народного творчества начались занятия в летней Школе креативных индустрий (ШКИ), сообщает минкультуры региона.

Занятия в ШКИ продлятся десять дней. 23 юных амурчанина будут получать знания и практические навыки в области креативной индустрии, обучаясь фото- и видеосъёмке, дизайну, звукорежиссуре и созданию электронной музыки. Ученики не только получат новые навыки, но и создадут собственные проекты.

В школе пройдет 19 мастер-классов, которые погрузят детей в процесс создания собственного короткометражного фильма. Кроме того, ребята изготовят фирменные дизайнерские вещи, научатся делать фотоснимки и подготовят свою первую выставку. А еще помогут в организации крупного кинопроекта.

29 июля на Фестивале уличного кино в Благовещенске дети презентуют свою дебютную работу. Местом показа станет открытая площадка АОДНТ, начало в 20:00, возрастное ограничение 12+.

Напомним, что в России в рамках проекта «Придумано в России» в 2022 году создадут 32 школы креативных индустрий для подростков от 12 до 17 лет.

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#дети #образование #культура

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