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19 июля 2022, 12:11 3

В Бурятии начальника вокзала пытались подставить, придумывая преступления

Женщину хотели заставить уволиться

В Бурятии начальника вокзала пытались подставить, придумывая преступления
Фото: Амур.инфо

В Республике Бурятия начальника железнодорожного вокзала Улан-Удэ понизили в должности без её согласия. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, на женщину оказывали психологическое давление.

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению начальника железнодорожного вокзала Улан-Удэ о нарушениях трудового законодательства.

Установлено, что руководством дирекции на работника оказывалось психологическое давление – женщину пытались склонить к увольнению. Неоднократно организовывались и проводились внеплановые проверки, в органы полиции направлялись сообщения о якобы совершенных преступлениях, которые в ходе проверок правоохранительных органов не подтверждались.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, которое рассмотрено и удовлетворено, и.о. начальника сектора управления персоналом привлечен к материальной ответственности.

Решением Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ действия ОАО «РЖД» в отношении начальника вокзала признаны незаконными – начальник железнодорожного вокзала восстановлена в должности.

Также за нарушение трудового законодательства по постановлению прокурора юридическое лицо – ОАО «РЖД» – привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 31 тысяча рублей.

Решение государственной инспекции труда в Иркутской области в законную силу пока не вступило.

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#закон #транспорт #Дальний Восток #работа

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Буллинг вне школы?! Как же надо было чем-то кому-то не угодить, чтобы так травили??

  • Paster

    Paster
    22 часа назад

    Это же РЖД, там кумовство на первом месте.

  • Зевака

    Зевака
    21 час назад

    Там с любой стороны могло быть нехорошо. Одни не знают законов и не умеют правильно оформить действия, другая хорошо подкована юридически и не желает оставлять хлебное место, но не факт, что работает как положено. Или просто не делится, потому что сама не берет и другим не дает. Прокуратура недоработала!

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