В Бурятии начальника вокзала пытались подставить, придумывая преступления

В Республике Бурятия начальника железнодорожного вокзала Улан-Удэ понизили в должности без её согласия. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, на женщину оказывали психологическое давление.

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению начальника железнодорожного вокзала Улан-Удэ о нарушениях трудового законодательства.

Установлено, что руководством дирекции на работника оказывалось психологическое давление – женщину пытались склонить к увольнению. Неоднократно организовывались и проводились внеплановые проверки, в органы полиции направлялись сообщения о якобы совершенных преступлениях, которые в ходе проверок правоохранительных органов не подтверждались.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, которое рассмотрено и удовлетворено, и.о. начальника сектора управления персоналом привлечен к материальной ответственности.

Решением Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ действия ОАО «РЖД» в отношении начальника вокзала признаны незаконными – начальник железнодорожного вокзала восстановлена в должности.

Также за нарушение трудового законодательства по постановлению прокурора юридическое лицо – ОАО «РЖД» – привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 31 тысяча рублей.

Решение государственной инспекции труда в Иркутской области в законную силу пока не вступило.