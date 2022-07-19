Актриса Эмилии Кларк призналась, что потеряла часть мозга после двух инсультов

В 2011 году во время съёмок сериала «Игра престолов» у Эмилии Кларк лопнула аневризма в мозге, что вызвало инсульт. Врачам удалось спасти актрису, но через два года инсульт повторился. Обследование показало, что аневризма увеличилась в два раза. Эмилия была срочно прооперирована. Несмотря на серьёзную болезнь, звезде удалось восстановиться.

Сейчас 35-летняя актриса продолжает активно сниматься в кино и старается относиться к жизни с юмором. Кларк называет чудом то, что после двух инсультов она может говорить и жить нормальной жизнью, ведь часть её мозга больше не работает. По её словам, она принадлежит к очень малому числу людей, которые пережили это без серьёзных последствий.

Эмилия рассказала, что её память не пострадала, благодаря чему она продолжать сниматься в кино и играть в театре. Она призналась, что может каждую ночь играть более двух часов и не забыть ни строчки.

Как пишет «СтарХит», недавно Кларк исполнила роль Нины в спектакле «Чайка». Премьера постановки состоялась в начале июля в Лондоне. Актриса отметила, что для неё это был глубокий опыт.