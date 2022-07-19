В России хотят ввести биометрию для регистрации в мобильных приложениях банков

Если проект «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией» примут, то банки, которые не добавили в свои приложения ЕБС, не смогут выдавать в онлайн-формате кредиты и открывать вклады новым клиентам.

Предварительно на доработку ПО потребуется 10-15 миллионов рублей. Руководитель «Национального платёжного совета» Алма Обаева считает, что такое давление на российские банки неоправданно.

— С безопасностью в единой биометрической системе не всё гладко, и об этом не раз говорили участники рынка, – добавила эксперт.

В России в ЕБС зарегистрировано 236,4 тысячи граждан, в банковских биометрических базах – миллионы клиентов. Но при этом для регистрации в ЕБС требуется гораздо больше, чем в биометрии финансовых организаций.

Замечания на проект принимают до конца июля, возможно, документ начнёт действовать уже в августе. Источник газеты отметил, что банкам фактически поставлен ультиматум – обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты.