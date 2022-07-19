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19 июля 2022, 11:49 7

В России хотят ввести биометрию для регистрации в мобильных приложениях банков

Предполагается, что это будет касаться новых клиентов

В России хотят ввести биометрию для регистрации в мобильных приложениях банков
Фото: Амур.инфо

Центробанк РФ предложил обязать банки проводить регистрацию новых клиентов в мобильных приложениях с помощью единой биометрической системы (ЕБС), сообщает газета «Коммерсант».

Если проект «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией» примут, то банки, которые не добавили в свои приложения ЕБС, не смогут выдавать в онлайн-формате кредиты и открывать вклады новым клиентам.

Предварительно на доработку ПО потребуется 10-15 миллионов рублей. Руководитель «Национального платёжного совета» Алма Обаева считает, что такое давление на российские банки неоправданно.

— С безопасностью в единой биометрической системе не всё гладко, и об этом не раз говорили участники рынка, – добавила эксперт.

В России в ЕБС зарегистрировано 236,4 тысячи граждан, в банковских биометрических базах – миллионы клиентов. Но при этом для регистрации в ЕБС требуется гораздо больше, чем в биометрии финансовых организаций.

Замечания на проект принимают до конца июля, возможно, документ начнёт действовать уже в августе. Источник газеты отметил, что банкам фактически поставлен ультиматум – обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты.

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#финансы #бизнес #экономика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 день назад

    Подходишь к банкомату и пальцем ЕБС.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Отрубленным?

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    Уже и сейчас так можно, в Сбере банкомат по лицу узнает.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Вот раздолье мошенникам настанет после утечки баз данных. )

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    И что они с ними сделают? Утекали уже московские базы, толку от них ноль.

  • paravis

    paravis
    1 день назад

    По сетчатке глаза.

  • Зевака

    Зевака
    21 час назад

    Стеклянного

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