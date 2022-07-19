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19 июля 2022, 11:31 5

Василий Орлов вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО

За месяц он поднялся на одну строчку в рейтинге по Дальнему Востоку и на девять – в общероссийском

Василий Орлов вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Специалисты «Медиалогии» подготовили медиарейтинги губернаторов за июнь 2022 года. По представленным данным, губернатор Амурской области Василий Орлов, поднявшись на одну строчку среди глав Дальневосточного ФО, занял третье место.

В общероссийском рейтинге губернаторов Василий Орлов занял 31 строчку, переместившись на девять позиций вверх.

В июне глава Приамурья упоминался в СМИ в связи с рядом важных событий. Так, Василий Орлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн провели церемонию открытия первого автомобильного трансграничного моста между Россией и Китаем. Также глава Амурской области заявил, что в августе проведут стыковку нового моста через Зею в Благовещенске. Одним из важнейших событий стало подписание Василием Орловым соглашения с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о взятии шефства российским регионом над Амвросиевским районом ДНР. Кроме того, на заседании организационного комитета под руководством губернатора области Василия Орлова обсудили подготовку к празднованию полувекового юбилея Байкало-Амурской магистрали.

Всего Василий Орлов за месяц упоминался в 3 677 сообщениях.

Справка АИ

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете МедиаИндекса учитывается:

  • влиятельность источника информации (в основе параметра – цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

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#аналитика #губернатор #Дальний Восток

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 день назад

    Медиарейтинг - любимое слово современной власти

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    ...И местных провластных средств массовой информации.

  • paravis

    paravis
    1 день назад

    Пиарщики...

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    А как же патриотичные русские слова где?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    холостяк, придумай способ ремонта дорог в городе, в котором они не ремонтировались много лет, без вскрытия полотна и перекрывания движения по ним. Или выберись в мэры и покажи, как надо. )

    zloi_1, мы поднимаем Васю на вершину айсберга! )))

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