Василий Орлов вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
За месяц он поднялся на одну строчку в рейтинге по Дальнему Востоку и на девять – в общероссийском
Специалисты «Медиалогии» подготовили медиарейтинги губернаторов за июнь 2022 года. По представленным данным, губернатор Амурской области Василий Орлов, поднявшись на одну строчку среди глав Дальневосточного ФО, занял третье место.
В общероссийском рейтинге губернаторов Василий Орлов занял 31 строчку, переместившись на девять позиций вверх.
В июне глава Приамурья упоминался в СМИ в связи с рядом важных событий. Так, Василий Орлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн провели церемонию открытия первого автомобильного трансграничного моста между Россией и Китаем. Также глава Амурской области заявил, что в августе проведут стыковку нового моста через Зею в Благовещенске. Одним из важнейших событий стало подписание Василием Орловым соглашения с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о взятии шефства российским регионом над Амвросиевским районом ДНР. Кроме того, на заседании организационного комитета под руководством губернатора области Василия Орлова обсудили подготовку к празднованию полувекового юбилея Байкало-Амурской магистрали.
Всего Василий Орлов за месяц упоминался в 3 677 сообщениях.
Справка АИ
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
При расчете МедиаИндекса учитывается:
- влиятельность источника информации (в основе параметра – цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
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