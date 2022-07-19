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19 июля 2022, 10:51 2

Опрос: белую зарплату получает две трети амурчан

А остальные – в конвертах

Опрос: белую зарплату получает две трети амурчан
Фото: pixabay.com

Служба рекрутинга Headhunter провела опрос и выяснила, сколько амурчан получает заработную плату официально, «по-белому».

«67 % амурчан рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. На Дальнем Востоке – 69 %, по сравнению с предыдущими периодами доля таких ответов выросла. Так, например, в 2016 году «белую» зарплату получали чуть больше 60 % жителей дальневосточных регионов», – сообщает пресс-служба компании Headhunter.

28 процентов амурчан получают «серую» зарплату: наполовину – официально, частично – в конверте. У 6 % – зарплата полностью неофициальная.

В получении «белых» зарплат чаще признаются госслужащие, сотрудники банков, НИИ, сферы IT. А вот «серые» зарплаты, по данным опроса, процветают в общепите, торговле.

Кстати, Амурская область, наряду с Астраханской и Самарской, вошла в топ-3 по доле «серых» зарплат.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    "Амурская область, наряду с Астраханской и Самарской, вошла в топ-3 по доле «серых» зарплат."

    Хоть где-то мы в призёрах. )))

    А что по этому поводу нам расскажет внештатный пресс-секретарь Амурского правительства? ;)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 день назад

    " А так же в области балета мы впереди планеты всей ..." (с)

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