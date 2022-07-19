Опрос: белую зарплату получает две трети амурчан

Служба рекрутинга Headhunter провела опрос и выяснила, сколько амурчан получает заработную плату официально, «по-белому».

«67 % амурчан рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. На Дальнем Востоке – 69 %, по сравнению с предыдущими периодами доля таких ответов выросла. Так, например, в 2016 году «белую» зарплату получали чуть больше 60 % жителей дальневосточных регионов», – сообщает пресс-служба компании Headhunter.

28 процентов амурчан получают «серую» зарплату: наполовину – официально, частично – в конверте. У 6 % – зарплата полностью неофициальная.

В получении «белых» зарплат чаще признаются госслужащие, сотрудники банков, НИИ, сферы IT. А вот «серые» зарплаты, по данным опроса, процветают в общепите, торговле.

Кстати, Амурская область, наряду с Астраханской и Самарской, вошла в топ-3 по доле «серых» зарплат.