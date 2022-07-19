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19 июля 2022, 10:14 0

Мама Григория Лепса верит в воссоединение сына с бывшей женой Анной Шаплыковой

Натэлла Лепсверидзе рассказала об отношениях сына с бывшей женой

Мама Григория Лепса верит в воссоединение сына с бывшей женой Анной Шаплыковой
Фото: ria.ru

Григорий Лепс своё 60-летие встретил на сцене «Лужников». На следующий день после юбилейного концерта музыкант устроил праздничную вечеринку для родных, друзей и близких. Незадолго до юбилея мама певца приняла участие в съёмках документального фильма, где рассказала об отношениях сына с бывшей женой Анной Шаплыковой, сообщает «Комсомольская правда».

На вечеринку по случаю юбилея Григория Лепса собралось более двухсот человек. На день рождения певца из Сочи прилетела мама артиста Натэлла Семёновна и сестра Этери с семьёй. Среди гостей были семьи Татьяны Навки, Стаса Михайлова, Сергея Шакурова, Эмина Агаларова, Сергея Кожевникова и других знаменитостей.

Ведущими праздника были Марина Кравец и Гарик Харламов. На сцене банкетного зала сначала пели и выступали друзья Лепса, а потом уже и сам юбиляр развлекал гостей.

86-летняя Натэлла Семеновна благодарила сына за заботу и просила его беречь себя. Мама юбиляра уверена, что Григорий помирится с женой Анной. Супруги развелись в прошлом году после 20 лет брака. Говорят, что Анна Шаплыкова подала на развод из-за измен мужа.

Незадолго до юбилея близкие артиста участвовали в съёмках документального фильма «Григорий Лепс. Печаль моя смешна». В фильме Натэлла Лепсверидзе рассказала об отношениях своего сына с бывшей женой Анной. По её словам, Григорий до сих пор переживает из-за развода, поскольку любит Анну, а она любит его. Натэлла Семёновна уверена, что пройдёт время и пара снова будет вместе.

Сестра музыканта Этери Алавидзе тоже высказалась о Григории и Анне. Она считает, что между ними всё равно осталась любовь и желание понять друг друга.

После развода Лепс и Шаплыкова дружат и общаются ради детей. По словам Григория, всё, что у него есть, принадлежит его детям и Анне.

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#праздники #шоу-бизнес

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