В Благовещенске пройдёт проверка систем оповещения
Горожане услышат сигнал «Внимание всем!»
Обновлено: вчера12:53
В среду, 20 июля, Управление по делам ГОЧС Благовещенска проведет полную проверку технического состояния систем оповещения, подав горожанам сигнал «Внимание всем!».
Как сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска, проверка будет идти с 10:40 до 10:44.
— Проверку технического состояния муниципальной системы оповещения проведут без включения электросирен и громкоговорителей, – сообщает управление по делам ГО ЧС мэрии.
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