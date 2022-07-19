В Благовещенске пройдёт проверка систем оповещения

Обновлено: вчера12:53



В среду, 20 июля, Управление по делам ГОЧС Благовещенска проведет полную проверку технического состояния систем оповещения, подав горожанам сигнал «Внимание всем!».

Как сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска, проверка будет идти с 10:40 до 10:44.

— Проверку технического состояния муниципальной системы оповещения проведут без включения электросирен и громкоговорителей, – сообщает управление по делам ГО ЧС мэрии.