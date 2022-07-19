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19 июля 2022, 09:22 6

Пропавший на реке в Белогорске подросток найден живым

Его передали родителям

Пропавший на реке в Белогорске подросток найден живым
Фото: pixabay.com

Правоохранительным органам удалось найти 17-летнего подростка, который пропал в воскресенье, 17 июля, на реке Томь.

Как рассказывала его сестра, мальчик пытался переплыть реку Томь в Белогорске и пропал из виду. Поисками подростка занимались полицейские, СК, спасатели. Нашли.

— 17-летний мальчик найден и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, – рассказали в региональном управлении СК России.

Где пропадал парнишка всё это время, неизвестно. В интересах защиты прав несовершеннолетнего такая информация не раскрывается.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 день назад

    Ну и отлично.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Ремня пацану! Заставил близких нервничать(

  • DimonS

    DimonS
    22 часа назад

    Ремень уже не поможет...

  • Нур

    Нур
    19 часов назад

    Родители сколько горя хлебнули,думая, что вылавливать труп придется...

  • Undertaker

    Undertaker
    18 часов назад

    Захотел ке

    Вам то заслуженному медику, хоть песню пой

  • Kadet_84

    Kadet_84
    18 часов назад

    Хорошо то, что хорошо заканчивается... Много вопросов в этой "истории". В первую очередь к сестре, куда она смотрела, что брат "пропал" из виду? К виновнику "торжества", как он в плаварях по городу к друзьям "гулял"? Ну, и где его так удачно "нашли"? Последний абзац текста, вообще ШЕДЕВР!!! То, что он пол города "на уши поставил", ах, ну да, он же ребЕЕЕнок (в 17 лет)...

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