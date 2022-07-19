Пропавший на реке в Белогорске подросток найден живым
Его передали родителям
Правоохранительным органам удалось найти 17-летнего подростка, который пропал в воскресенье, 17 июля, на реке Томь.
Как рассказывала его сестра, мальчик пытался переплыть реку Томь в Белогорске и пропал из виду. Поисками подростка занимались полицейские, СК, спасатели. Нашли.
— 17-летний мальчик найден и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, – рассказали в региональном управлении СК России.
Где пропадал парнишка всё это время, неизвестно. В интересах защиты прав несовершеннолетнего такая информация не раскрывается.
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