Пропавший на реке в Белогорске подросток найден живым

Как рассказывала его сестра, мальчик пытался переплыть реку Томь в Белогорске и пропал из виду. Поисками подростка занимались полицейские, СК, спасатели. Нашли.

— 17-летний мальчик найден и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, – рассказали в региональном управлении СК России.

Где пропадал парнишка всё это время, неизвестно. В интересах защиты прав несовершеннолетнего такая информация не раскрывается.