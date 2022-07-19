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19 июля 2022, 08:59 3

Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина

На первом месте Люксембург, на последнем – Румыния

Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина
Фото: Амур.инфо

РИА Новости составило рейтинг стран по уровню доступности бензина. Положение в рейтинге определялось тем, сколько литров топлива можно купить в различных странах на среднемесячную зарплату.

В итоге Россия в рейтинге попала на 13-е место с показателем 1 057 литров. Первое место занял Люксембург, где стоимость литра бензина доходит до 120,8 рубля за литр, но официальные доходы населения таковы, что среднестатистический гражданин может позволить себе купить более двух тысяч литров топлива на одну зарплату.

На втором месте в рейтинге оказалась Великобритания с показателями 143,7 рубля и 1 459 литров. Далее расположились Нидерланды, Германия и Ирландия, здесь на среднюю зарплату, пересчитанную в рубли, можно купить чуть больше 1 400 литров бензина.

Казахстан обогнал Россию с показателем в 1 102 литра топлива, а Италия уступила РФ.

В конце списка оказались Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. Последнее место в европейском рейтинге занимает Румыния с самым неблагоприятным показателем – 384 литра.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, Россия поднялась с 16 места, а последней в списке была Украина с показателем в 380 литров, сообщает РИА Новости.

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#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Nik_77

    Nik_77
    1 день назад

    Судя по этой статистике - в России доступность бензина для простых граждан гораздо ниже, чем в Европе. Если в СМИ пишут, что ситуация в Европе очень плохая - значит в России ситуация ПРОСТО УЖАСНАЯ!!!! Интересно, кто же врет?

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    Такая ужасная, что кол-во авто с каждым годом всё больше.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 день назад

    Nik_77

    Судя по этой статистике, РФ на 13 месте из 50.

    Где вы тут увидели гораздо ниже и ПРОСТО УЖАСНАЯ?

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