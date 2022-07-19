За курение в многоквартирном доме можно дорого заплатить

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала объяснил, что наказать курящих соседей можно. Для этого сначала необходимо зафиксировать факт попадания дыма от соседа в вашу квартиру, а затем обращаться в суд.

Право на благоприятную окружающую среду гарантирует Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой в 2008 году присоединилась и Россия.

Многие любители покурить в своей квартире просто не думают, что от ежедневного запаха дыма могут страдать не только члены их семейства, но и соседи. А если и получают замечания с просьбой не курить дома, то чаще всего игнорируют.

Для некурящих соседей главной проблемой является сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение. Это обычно затруднительно. Как вариант, можно привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже.

— Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры, – советует юрист Орест Мацала.

Кроме того, юрист советует сфотографировать дымящего на балконе соседа и предлагает вызвать участкового, который откажет в возбуждении дела, но в отказном материале может подтвердить наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определённой квартиры.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», – сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на юриста.