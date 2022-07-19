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19 июля 2022, 07:55 3

За курение в многоквартирном доме можно дорого заплатить

Если соседи обратятся в суд

За курение в многоквартирном доме можно дорого заплатить
Фото: Амур.инфо

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала объяснил, что наказать курящих соседей можно. Для этого сначала необходимо зафиксировать факт попадания дыма от соседа в вашу квартиру, а затем обращаться в суд.

Право на благоприятную окружающую среду гарантирует Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой в 2008 году присоединилась и Россия.

Многие любители покурить в своей квартире просто не думают, что от ежедневного запаха дыма могут страдать не только члены их семейства, но и соседи. А если и получают замечания с просьбой не курить дома, то чаще всего игнорируют.

Для некурящих соседей главной проблемой является сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение. Это обычно затруднительно. Как вариант, можно привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна на нижнем этаже.

— Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры, – советует юрист Орест Мацала.

Кроме того, юрист советует сфотографировать дымящего на балконе соседа и предлагает вызвать участкового, который откажет в возбуждении дела, но в отказном материале может подтвердить наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определённой квартиры.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», – сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на юриста.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 день назад

    Ой, не смешите народ

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 день назад

    Было бы хорошо, если бы все это реально работало! Задолбали уже курильщики на балконах!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    22 часа назад

    По большому счету "травокуры" не виноваты, что их родители и общество воспитало моральными уродами

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