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18 июля 2022, 19:14 3

Под Благовещенском микрогрузовик врезался в автобус с детьми

Чудом никто не погиб

Под Благовещенском микрогрузовик врезался в автобус с детьми
Фото: прокуратура Амурской области

Сегодня, 18 июля, во второй половине дня в Моховой Пади произошло ДТП. Столкнулись микрогрузовик и автобус, в котором в момент аварии находилось 40 детей.

— Автобус перевозил 40 несовершеннолетних. В результате аварии дети не пострадали. Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства происшествия, проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в прокуратуре Амурской области.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Он выжил, но получил травмы.

Фото: прокуратура Амурской области

После удара водитель потерял сознание. Из покорёженной кабины микрогрузовика его смогли достать только прибывшие на место спасатели.

Точные обстоятельства аварии выясняет полиция, её виновник на данный момент неизвестен. Судя по фото с места происшествия, столкновение было лобовым. Микрогрузовик оказался не на своей полосе дороги.

Фото: телеграм-канал Благовещенск №1

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    1 день назад

    ездила в лагерь к дочери в огонек так вот там очень узкая узкая дорога и народ едет прям посередине, товарищи это плохо может кончится

  • Natalya Viktorovna

    Natalya Viktorovna
    1 день назад

    В наше время перед автобусом с детьми всегда шла машина ГАИ с мигалкой

  • ЕКВ

    ЕКВ
    1 день назад

    Там дорога как после бомбежки,поэтому и приходится ехать по всякому

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