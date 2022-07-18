Под Благовещенском микрогрузовик врезался в автобус с детьми

Сегодня, 18 июля, во второй половине дня в Моховой Пади произошло ДТП. Столкнулись микрогрузовик и автобус, в котором в момент аварии находилось 40 детей.

— Автобус перевозил 40 несовершеннолетних. В результате аварии дети не пострадали. Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства происшествия, проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в прокуратуре Амурской области.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Он выжил, но получил травмы.

Фото: прокуратура Амурской области

После удара водитель потерял сознание. Из покорёженной кабины микрогрузовика его смогли достать только прибывшие на место спасатели.

Точные обстоятельства аварии выясняет полиция, её виновник на данный момент неизвестен. Судя по фото с места происшествия, столкновение было лобовым. Микрогрузовик оказался не на своей полосе дороги.

Фото: телеграм-канал Благовещенск №1