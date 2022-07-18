За неделю в Амурской области ликвидировали шесть незаконных свалок
В Благовещенске выявили семь мест несанкционированного размещения отходов
За неделю с 11 по 18 июля на территории Амурской области ликвидировали шесть мест несанкционированного размещения отходов.
По состоянию на 18 июля на территории региона зафиксировано 286 свалок. И постоянно появляются новые: только в Благовещенске за прошедшую неделю выявили семь несанкционированных мест с отходами.
Фото: министерство природных ресурсов Амурской области
Информация предоставлена органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области.
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