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18 июля 2022, 19:04 8

За неделю в Амурской области ликвидировали шесть незаконных свалок

В Благовещенске выявили семь мест несанкционированного размещения отходов

За неделю в Амурской области ликвидировали шесть незаконных свалок
Фото: министерство природных ресурсов Амурской области

За неделю с 11 по 18 июля на территории Амурской области ликвидировали шесть мест несанкционированного размещения отходов.

По состоянию на 18 июля на территории региона зафиксировано 286 свалок. И постоянно появляются новые: только в Благовещенске за прошедшую неделю выявили семь несанкционированных мест с отходами.

Фото: министерство природных ресурсов Амурской области

Информация предоставлена органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области.

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#природа #областная власть #экология

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Комментарии
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  • Авантыч

    Авантыч
    1 день назад

    Myxira

    Так это вполне нормально, если потом это вывезут.

  • Толбузянин

    Толбузянин
    1 день назад

    Выявили , мимими?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    В Хабаровске новый самарский рег.оператор... как там весело! А у нас пшик))

    На выходных собирала под мостом на Зее стекло (на мусор сил бы не хватило), хороший пакет получился(

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 день назад

    Власти сами виноваты что образуются свалки .вы попробуйте для эксперимента вывезти его на полигон.дуля.нужно сначала с ними заключить договор .потом заплатить сам привез им на блюдечки нати нет плати да ине мало хочу сказать.ну и получайте свалку.

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    "В Хабаровске новый самарский рег.оператор... как там весело! А у нас пшик))"

    В чём веселье заключается?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Если власть упростит вывоз мусора на мусорный полигон и ужесточит наказание за незаконные свалки, то, вполне вероятно, количество стихийных свалок пойдёт на убыль.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Paster, рег.оператор не справился, хоть и хвастал новыми машинками.

    Повсеместно свалки, даже с чиновниками катались))

    Жители Путину уже пишут, в прокуратуру, коллективно на ЖКХ писать будут...

    Oldlord, наивный! Эт мафия, мусорная(

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Кстати, на том же портале сегодня очередной скандал, что садоводы заср.мусорили остановки в районе. У нас-то тоже не с Мааксфы мусор везут! Всё местные

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