Популяция аистов в Амурской области продолжает активно расти

— Итак, сколько же аистов гнездится в Амурской области? Сразу отмечу, что территория обследования охватывала только Зейско-Буреинскую равнину, которая является только частью гнездового ареала дальневосточного аиста в Амурской области. Здесь гнездится чуть более половины всех дальневосточных аистов, обитающих в Амурской области. В 2022 году я отметил 564 жилых гнезда, – сообщил биолог.

Свой отчет учёный снабдил красочными графиками, демонстрирующими динамику прироста популяции аистов и статистику распределения гнезд по районам, типам гнездовых опор и другим показателям. Вывод из графиков оптимистичен: популяция продолжает активно расти.