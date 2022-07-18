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18 июля 2022, 18:03 0

Популяция аистов в Амурской области продолжает активно расти

Об итогах ежегодного птичьего мониторинга рассказал амурский биолог-орнитолог Антон Сасин

Популяция аистов в Амурской области продолжает активно расти
Фото: телеграм-канал Антона Сасина

— Подведены итоги учетов дальневосточных аистов в текущем году, – поделился в своем блоге в Telegram амурский ученый.

— Итак, сколько же аистов гнездится в Амурской области? Сразу отмечу, что территория обследования охватывала только Зейско-Буреинскую равнину, которая является только частью гнездового ареала дальневосточного аиста в Амурской области. Здесь гнездится чуть более половины всех дальневосточных аистов, обитающих в Амурской области. В 2022 году я отметил 564 жилых гнезда, – сообщил биолог.

Свой отчет учёный снабдил красочными графиками, демонстрирующими динамику прироста популяции аистов и статистику распределения гнезд по районам, типам гнездовых опор и другим показателям. Вывод из графиков оптимистичен: популяция продолжает активно расти.

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#животные #экология

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