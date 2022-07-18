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18 июля 2022, 17:45 13

Благовещенка открыла на даче мини-приют для животных

Там ждут своих хозяев дворняжки и породистые питомцы

Благовещенка открыла на даче мини-приют для животных
Фото: Дарья Куряшкина

В редакцию Амур.инфо обратилась читательница Дарья Куряшкина. Благовещенка попросила рассказать горожанам о мини-приюте, который она организовала и содержит собственными силами. Женщина хочет найти животным достойных хозяев.

Сейчас на дачном участке в районе 5-ой стройки у Дарьи живут 27 собак, четверо из которых ещё щенки, и три кошки.

Фото: Дарья Куряшкина

— Щенкам по два месяца, мы нашли их ещё слепыми в лесу. Выкормили. Хочется пристроить их в хорошие руки, – рассказала наша читательница.

Фото: Дарья Куряшкина

Собаки на территории дачи живут в вольере, который строился за собственные средства. На свои же деньги Дарья содержит и кормит питомцев, среди которых есть даже породистые, с документами: лабрадоры, «тойчики», шотландская кошка. Одних хозяева не захотели лечить, других просто решили отдать за ненадобностью, третьих попросту выбросили на улицу. По словам Дарьи, сейчас все животные здоровы, стерилизованы.

Фото: Дарья Куряшкина

Девушка признается, что ухаживать за таким количеством животных сложно и материально, и физически. За водой приходится ходить на колонку. Поэтому благовещенка будет рада любой помощи. И тем, кто готов приютить животных, и тем, кто может приехать помочь с обустройством территории, уходом, просто поиграть с собаками и кошками.

Благовещенка говорит, что пригодится всё. Корма, крупы. Любая ветошь для подстилок и материал для постройки вольеров.

Актуальная информация по пристрою и фотографии животных в её телеграм-канале. Связаться с хозяйкой мини-приюта можно по телефону: +7 909 895-71-63.

Просмотров всего: 2852

#животные #помощь

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Комментарии
Показать все (13)
  • peeter

    peeter
    1 день назад

    Как хорошо что не рядом с моим участком.Только недавно милые собачки загрызли три ребёнка и сотни покалечили.Усыплять надо всех бродячих. Бычков и хрюшик тысячами умертвляют каждый день, хотя они людей не убивают.

  • Володя.А

    Володя.А
    1 день назад

    Поросята болеют, коровы болеют - умертвляют.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 день назад

    peeter

    Это где такое с сотнями покалеченными?

  • Гость2

    Гость2
    1 день назад

    Опять эту же даму рекламируете. Все не успокоиться

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 день назад

    Какая милая девушка. Наверное и мужа у неё нет.

  • холостяк

    холостяк
    1 день назад

    • peeter

    14 часов назад

    Как хорошо что не рядом с моим участком.Только недавно милые собачки загрызли три ребёнка и сотни покалечили.Усыплять надо всех бродячих. Бычков и хрюшик тысячами умертвляют каждый день, хотя они людей не убивают.



    Холостяк.

    А что Вы предлагаете делать с теми кто убивает и калечит людей и детей? К примеру в год несколько тысяч погибают под колесами авто? Сотни детей становятся калеками! Не хотите спасти людей? Отомстите всем водителям? А Вас не волнует, что тысячи людей становятся инвалидами или просто умирают от врачебных ошибок. Лично мой дядька умер от неудачно взятой спиной пунции. После чего стал инвалидом, а потом залечили, и умер от медикаментозного цирроза печени. Это Вас не волнует? А то что каждый день кого то грабят и насилуют это вас не волнует? Не хотите этими вопросами лично заняться? Почему волонтеры должны содержать собак на пожертвования, а Администрация не собирается строить муниципальный приют?

  • Корочка

    Корочка
    1 день назад

    к зиме будет: "Выручай не то хана"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    холостяк, вы призываете убивать людей! В том числе врачей!

    Хотяяя... кому это я?! 300шиза уже головного мозга((

  • холостяк

    холостяк
    1 день назад

    ЛайКа

    43 минуты назад

    холостяк, вы призываете убивать людей! В том числе врачей!

    Хотяяя... кому это я?! 300шиза уже головного мозга((

    Холостяк.

    Ни кого не призываю! А спрашиваю! А вот товарищ призывает усыплять собак. И не важно, хозяйские собаки загрызли или бездомные. Всех под одну гребенку. БЕСИТ. Когда волонтеры собирают собак по городу. Содержат их на пожертвования. А некоторые предлагают ( не, к кому конкретно) убивать калечить собак. И волонтерам, вместо того чтобы взять собаку социализировать и пристроить, приходиться месяцами лечить и выхаживать. Скажите лично ВАМ нравиться такое количество собак на улицах? А почему Вы не добиваетесь городского приюта? Жаль что Амур Инфо убрал функцию приложить фото. Я бы с десяток фотографий покалеченных собак скинул. Достало уже по клиникам лечить! Радоваться надо, что более 20 собак, сидят сытые и в будках, а не голодные и не на улицах!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Холостяк, перечитайте свой пост, в н и м а т е л ь н о!

    Это не первый ответ на призыв к насилию "разобраться" таким же способом!

    Не надо увиливать!

    Я против приюта без усыпления и вы об этом прекрасно знаете!

    Тем более, что недавно на меня как раз кинулись такие "новые чипированные"

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Холостяка тоже в этот приют надо. И стерилизовать тоже. Вот только выпускать в привычную среду его нельзя - агрессивный он какой-то. Причём неизлечимо.

    Кстати, холостяк, заметь, в отличие от Валерика уморившего жаждой собак в приюте Золоторёва, дама сама носит воду с колонки. Оказывается, так можно было!

    Кстати, холостяк, напомни, плиз, какие требования к приютам в законе, которым ты любишь размахивать, как знаменем? Выполняются ли они данной хозяйкой?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Ещё один вопрос возник: откуда у бесхозных псов документы? Они их с собой носили?

  • квт

    квт
    1 день назад

    Дарья! большое вам человеческое спасибо!

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