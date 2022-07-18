Благовещенка открыла на даче мини-приют для животных

Фото: Дарья Куряшкина

В редакцию Амур.инфо обратилась читательница Дарья Куряшкина. Благовещенка попросила рассказать горожанам о мини-приюте, который она организовала и содержит собственными силами. Женщина хочет найти животным достойных хозяев.

Сейчас на дачном участке в районе 5-ой стройки у Дарьи живут 27 собак, четверо из которых ещё щенки, и три кошки.

Фото: Дарья Куряшкина

— Щенкам по два месяца, мы нашли их ещё слепыми в лесу. Выкормили. Хочется пристроить их в хорошие руки, – рассказала наша читательница.

Фото: Дарья Куряшкина

Собаки на территории дачи живут в вольере, который строился за собственные средства. На свои же деньги Дарья содержит и кормит питомцев, среди которых есть даже породистые, с документами: лабрадоры, «тойчики», шотландская кошка. Одних хозяева не захотели лечить, других просто решили отдать за ненадобностью, третьих попросту выбросили на улицу. По словам Дарьи, сейчас все животные здоровы, стерилизованы.

Фото: Дарья Куряшкина

Девушка признается, что ухаживать за таким количеством животных сложно и материально, и физически. За водой приходится ходить на колонку. Поэтому благовещенка будет рада любой помощи. И тем, кто готов приютить животных, и тем, кто может приехать помочь с обустройством территории, уходом, просто поиграть с собаками и кошками.

Благовещенка говорит, что пригодится всё. Корма, крупы. Любая ветошь для подстилок и материал для постройки вольеров.

Актуальная информация по пристрою и фотографии животных в её телеграм-канале. Связаться с хозяйкой мини-приюта можно по телефону: +7 909 895-71-63.