Социальные объекты «старого» Циолковского реконструируют

Василий Орлов дал поручение – до марта 2023 завершить подготовительный этап ремонтных работ всех социальных объектов старого Циолковского.

Реконструкцию и ремонт должны пройти семь объектов. Среди них кyльтypнo-дocyгoвый цeнтp «Восток», здaние шкoлы № 7, cтaдиoн, фacaды мнoгoквapтиpныx дoмoв, ceти тeплoвoдocнaбжeния и вoдooтвeдeния.

Ранее Владимир Путин поручил правительству Амурской области совместно с федеральными органами власти предусмотреть средства федерального бюджета для финансирования объектов старого города ЗАТО Циолковский.

Чтобы включить необходимые проекты в госпрограммы, требуется разработка проектно-сметной документации.

— По планам, разработка проектной документации для ремонта здания школы № 7 начнется в третьем квартале 2022 года, после чего будет направлена заявка на включение в федеральную программу. В этом году приступят и к разработке ПСД на реконструкцию фасадов зданий в ЗАТО. Уже готова ПСД на три участка сетей: теплоснабжения, водоснабжения и канализации жилого фонда по улицам Красногвардейская, Маршала Неделина, Сосновая, Победы и Строителей. Также приступят к разработке проектной документации спортивного стадиона, – сказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Губернатор поручил министерству строительства и архитектуры области взять на контроль подготовку техзаданий и проектно-сметной документации на объекты.

— Есть прямое поручение президента страны, и мы должны приложить все усилия, чтобы получить федеральное финансирование. До марта 2023 года ПСД по всем социальным объектам старого Циолковского, которые нужно отремонтировать, должна быть готова. Это позволит нам вовремя подать заявки на включение в федеральные проекты и получить средства, – сказал Василий Орлов.