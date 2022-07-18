Блогер Лена Миро считает, что Брежнева и Меладзе расстанутся из-за первой жены музыканта

Недавно Константин Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и их троих детей. Сейчас они вместе с Брежневой и её младшей дочерью Сарой живут в доме музыканта в Италии. Неизвестно, как долго смогут уживаться бывшая и нынешняя супруги Меладзе и чем закончится их вынужденное сожительство.

Миро считает, что наступившие в жизни Брежневой проблемы стали расплатой за то, что когда-то она разрушила первую семью Меладзе. Блогер уверена, что в итоге певица останется ни с чем.

По словам Миро, сердечки и смайлики в соцсетях Веры никогда не вводили её в заблуждение относительно того, что представляет из себя «эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром». Она считает, что Брежнева лишь притворяется светлым человеком, а на самом деле во всём руководствуется только личной выгодой.

По мнению Миро, таких людей, которые сметают всё на своем пути к выгоде, всегда в итоге ждёт разбитое корыто. Скандальный блогер уверена, что певица уже сидит возле него, но пока этого не осознала.