Алексей Чадов опубликовал фото с новой возлюбленной

После фестиваля Чадов поделился совместными фото с Лейсан в своих соцсетях. Актёр отметил на снимке свою спутницу и поблагодарил организаторов за тёплый приём.

О своём романе Алексей впервые рассказал весной этого года в YouTube-шоу «Алёна, блин!». Он признался, что у них с Лейсан очень тёплые отношения. При этом Чадов заявил, что пока не готов связывать себя новыми узами брака. По его словам, когда он увидит в избраннице мать его детей, они сразу поженятся.

Также актёр признался, что его восьмилетний сын от Агнии Дитковските попросил его снова жениться на маме. Он объяснил Фёдору, что родителям не обязательно жить вместе, чтобы любить его. Алексей отметил, что его сын не обделен любовью. Они с Агнией даже отпуск стараются проводить вместе, но живут в разных домах.

Дитковските и Чадов развелись в 2015 году, через год после рождения сына. Они познакомились на съёмках и прожили вместе почти десять лет.