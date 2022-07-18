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18 июля 2022, 16:42 0

В Амурской области завершился весенний призыв в армию

900 амурчан будут служить в частях Восточного военного округа

В Амурской области завершился весенний призыв в армию
Фото: Минобороны России

Военные комиссариаты региона закончили призыв на военную службу. По его итогам в войска отправлено девять сотен призывников, подавляющее большинство которых распределят по дальневосточным частям Минобороны.

Помимо тщательного медосмотра, обязательно включающего тестирование на вирусные инфекции, каждый новобранец обеспечен формой одежды по сезону, а также банковской картой, на которую будет начисляться денежное довольствие в период службы по призыву.

Как обычно, в местах службы призывники пройдут курс начальной военной подготовки, после которого состоится принятие присяги, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #закон

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