В Амурской области завершился весенний призыв в армию

Военные комиссариаты региона закончили призыв на военную службу. По его итогам в войска отправлено девять сотен призывников, подавляющее большинство которых распределят по дальневосточным частям Минобороны.

Помимо тщательного медосмотра, обязательно включающего тестирование на вирусные инфекции, каждый новобранец обеспечен формой одежды по сезону, а также банковской картой, на которую будет начисляться денежное довольствие в период службы по призыву.

Как обычно, в местах службы призывники пройдут курс начальной военной подготовки, после которого состоится принятие присяги, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.